Šildymo kompensacijos – patogiausia kreiptis elektroniniu būdu

Jeigu priėmimo laikas paskirtas vėliau, nerimauti nereikia – teisės į kompensaciją neprarasite. Net jeigu prašymą pateiksite kitais kalendoriniais metais, pavyzdžiui, kovą ar balandį, nustačius teisę į kompensaciją ji bus apskaičiuota už visą šildymo sezoną – nuo jo pradžios.
Savivaldybė per šildymo sezoną gauna ir apdoroja daugiau kaip 17 tūkst. prašymų dėl socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų kompensacijų skyrimo bei teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo. Dėl didelio prašymų skaičiaus gyventojams, norintiesiems juos pateikti atvykus į Socialinių išmokų skyriaus padalinius, vizito gali tekti laukti kelis mėnesius.
Kol prašymas nagrinėjamas, už šildymą reikia mokėti įprasta tvarka. Nustačius teisę į kompensaciją, centralizuotą šilumą tiekianti įmonė perskaičiuos mokėtiną sumą nuo šildymo sezono pradžios. Susidariusi permoka bus nurodyta mokėjimo pranešime ir panaudota būsimiems mokėjimams padengti.
Kaip pateikti prašymą?
Kad prašymą būtų galima pateikti greičiau ir nereikėtų laukti vizito, gyventojams pirmiausia rekomenduojama jį pateikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) – www.spis.lt.
Jeigu savarankiškai pateikti prašymo elektroniniu būdu nepavyksta, tačiau galite patvirtinti savo tapatybę naudodamiesi elektronine bankininkyste, galite atvykti į Socialinių išmokų skyriaus 1 padalinį ir, padedant skyriaus darbuotojui, prašymą per SPIS galėsite pateikti vietoje.
Kviečiame gyventojų artimuosius – vaikus, anūkus ar kitus šeimos narius – padėti vyresnio amžiaus žmonėms pateikti prašymą internetu. Tai padės išvengti laukimo eilėje ir prašymą pateikti patogiu metu neišeinant iš namų.
Atvykstant būtina išankstinė registracija
Jeigu neturite galimybės prašymo pateikti elektroniniu būdu, galite jį pateikti atvykę į savivaldybės Socialinių išmokų skyriaus 1 padalinius. Vizitui būtina išankstinė registracija.
Užsiregistruoti galite:
- telefonu (0 46) 410 840;
- el. paštu [email protected];
- atvykę į Socialinių išmokų skyriaus 1 padalinius adresais Taikos pr. 52C arba Laukininkų g. 19A.
Jeigu skambinant telefono linija užimta, automatinis atsakiklis informuos, kad su Jumis bus susisiekta. Specialistai perskambins tą pačią darbo dieną. Registracijos metu taip pat bus patikslinti Jūsų kontaktiniai duomenys ir prireikus suteikta konsultacija.
Naujausi komentarai