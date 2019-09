Širdies dieną – dviračių žygis ir konsultacijos

Į žygį nuo Jūrininkų ligoninės iki prekybos ir pramogų centro "Akropolis" kviečiami jungtis visi klaipėdiečiai. Po jo "Akropolyje" veiks gydytojo "kabinetas".

Specialistams kelia nerimą tai, kad kas antra mirtis Lietuvoje – dėl kraujotakos sistemos ligų.

Lietuvos sveikatos informacijos centro Higienos instituto duomenimis, 2018 m. nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau nei pusė, t. y. 54,4 proc., nuo piktybinių navikų – 20,3 proc., o nuo išorinių mirties priežasčių – 6,6 proc. visų mirusiųjų.

Per metus vien Klaipėdos jūrininkų ligoninėje dėl širdies ligų gydosi per 4 tūkst., o ambulatoriškai konsultuojama per 15 tūkst. pacientų.

Pasaulinę širdies dieną, rugsėjo 29 d., sekmadienį, 11 val. visi, ne tik medikai, bet ir pacientai, jų artimieji, sveiką gyvenseną propaguojantys klaipėdiečiai kviečiami prisijungti ir dalyvauti dviračių žygyje.

Jo startas – 11 val. prie Klaipėdos jūrininkų ligoninės. Po žygio 12–14 val. Klaipėdos jūrininkų ligoninės medikai "Akropolio" salelėje prie parduotuvės "ZARA" bendraus su klaipėdiečiais, matuos kraujospūdį, atliks išsamią kūno masės analizę, pasakos apie rizikos veiksnius ir širdį tausojančią gyvenseną.