Šių dienų medicinos herojai

Vidaus ligų diagnostikos skyriaus vedėjas dr. Sigitas STONKUS

Ligoninėje dirba 25-erius metus

Mediko profesija – tai įpareigojimas. Įpareigojimas pačiam rodyti pavyzdį, turėti optimistinį požiūrį į gyvenimą, padėti kitiems. Per 25-erius darbo Klaipėdos universitetinėje ligoninėje metus neteko nė karto nusivilti savo pasirinkimu būti medicinos darbuotoju. Nuostabu, kad dažnos įdomios, nestandartinės situacijos verčia nuolat tobulėti.

Taip pat maloniai stebina naujų technologijų šuolis. Galiu drąsiai sakyti, kad šiandien iš esmės yra pasikeitę gydytojų įrankiai, kuriais galima tirti, gydyti pacientus. Kas anksčiau būdavo neįmanoma, dabar tampa vos ne rutininiu dalyku.

Labiausiai kasdienybėje žavi darbas su skyriaus personalu (gydytojais, slaugytojomis, slaugytojų padėjėjomis ir kt.)

Visapusiškas vienas kito supratimas leidžia nepasiduoti rutinai ir skatina nuolat tobulėti. Pacientų pasitikėjimas KUL skatina kuo geriau atlikti skirtas užduotis.

Tiesa, prieš daugiau nei metus prasidėjusi koronaviruso pandemija įnešė savų korekcijų į kiekvieno mediko darbą. Atsirado neapibrėžtumas, daugeliui visiškai pasikeitė darbo pobūdis. Teko prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų, greitai įsisavinti naujus gydymo metodus.

Taip pat teko kartu dirbti su kitais kolegomis, spręsti vis naujai atsirandančias problemas. Tai labai padėjo dalintis patirtimi, greitai įgyti naujų reikalingų įgūdžių.

Šiųmetę Medikų dieną medikų bendruomenė pasitiks kaip niekad susivienijusi. Vos pavyko išvengti sistemos griūties, išlikome ir, manau, sėkmingai prisitaikėme darbui naujomis sąlygomis.

Infekcinių ligų departamento vadovė Jolanta ČESIENĖ

Ligoninėje dirba 25-erius metus

Medikės profesija mane žavėjo nuo vaikystės. Jau tada žinojau, kad būsiu gydytoja, ir dėl savo pasirinkimo niekuomet nedvejojau. Drąsiai galiu teigti, kad mėgaujuosi darbu Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, kurioje dirbu pusę savo gyvenimo. Čia antrieji mano namai. Labiausiai kasdieniame medikės darbe mane žavi tai, kad nėra rutinos. Kiekviena diena – naujos pacientų istorijos, iššūkiai, atradimai. Mediko profesija reikalauja visiško atsidavimo ir besąlygiškos meilės žmogui. Todėl išgydyti pacientai ir jų šypsenos yra didžiulė dovana ir paskata tobulėti. Medicina – specifinė, greitai besikeičianti sritis, kasdien diegiamos naujos technologijos. Privalome jausti tą pulsą. Jeigu dieną praleisi nieko neišmokęs, paskui bus sunku pasivyti. Žinoma, pastarieji metai, kai dirbame karantino sąlygomis, kupini tokių iššūkių, apie kuriuos niekada gyvenime nebūtume pagalvoję. Tačiau džiaugiuosi kolektyvo sutelktumu, vienas kito palaikymu, žmogiškuoju ryšiu. Net sudėtingomis sąlygomis dirbantys medikai išsaugojo gerą nuotaiką, humoro jausmą ir sugeba įžvelgti šviesių dalykų. Pandemija išmokė dirbti ekstremaliomis sąlygomis, pasėjo nerimo ir įtampos, tačiau atėjęs pavasaris atneš vilties, naujų svajonių, tikėjimo ir paprastų jaukių susitikimų su kolegomis.

Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriaus vedėjas dr. Algirdas ŠLEPAVIČIUS

Ligoninėje dirba 40 metų

Mediko profesija – tai mano ir mano šeimos gyvenimas. Žmona irgi gydytoja.

Jei reikėtų iš naujo pasirinkti specialybę, sukčiau tuo pačiu keliu. Mūsų darbas labai kūrybiškas. Nėra dviejų vienodų ligonių, net ir sergančių ta pačia liga. Kiekvienas išgydytas ligonis – lyg naujai nutapytas paveikslas. Tu jam atiduodi visą save. Sukuri laimingesnį, sveikesnį, stipresnį. Ir tai be galo džiugina. Užveda.

Naujos technologijos, nauji gydymo būdai verčia mus kasdien domėtis, mokytis, diegti naujus tyrimo ir gydymo būdus savo darbe. Jei sustosi – iškart liksi praeityje.

Tiesa, vis dar stebina, iš kur Lietuvoje tiek pasimetusių ir neapsisprendusių žmonių: ypač dabar, COVID-19 pandemijos metu. Atrodo, viskas aišku – pasiskiepiji ir nebesergi. Nesiskiepiji – gali užsikrėsti ir numirti. Tačiau žmonės geriau linkę numirti nuo koronaviruso, nei patirti keturiems iš milijono gyventojų tenkančią galimybę susirgti tromboze. Bet gamta protingesnė už žmones. Išmirs dvejojantys ar neigiantys mokslą. Išliks protingi.

Molekulinės diagnostikos laboratorijos vedėja, doc. dr. Jūratė GRUODĖ

Ligoninėje dirba 7-erius metus

Jau daugiau nei 20 metų mediko profesija yra mano gyvenimas – tai ir pareiga, ir atsakomybė, ir profesinė savirealizacija.

Niekada nesigailėjau pasirinkusi gydytojo profesiją. Tai atsakingas, sunkus darbas, tačiau kartu reikalingas, įdomus, tai galimybė tobulėti ir mokytis kasdien.

Mano pasirinkta specialybė – gydytojas genetikas – viena iš pačių įdomiausių ir daugiausia naujovių nuolat pažerianti medicinos sritis, kuri siejasi su visomis kitomis medicinos sritimis – paveldimos ligos yra ir kardiologijoje, ir neurologijoje, ir onkologijoje. Tai įpareigoja mus sekti ne tik genetines, bet ir kitų medicinos sričių naujoves.

Darbe apstu dalykų, kurie vis dar stebina, džiugina, kartais glumina, tačiau visada įkvepia, kai matai, kad mūsų darbas naudingas ir pacientams, ir kolegoms.

Džiugina mūsų skyriaus kolektyvas ir kitų kolegų palaikymas net ir sudėtingiausiose situacijose.

Molekulinės diagnostikos skyriuje kartu su manimi dirba jauni genetikai, kuriems įdomios visos genetinės medicinos ir mokslo naujovės. Jie niekada neskaičiuoja darbo laiko, jeigu reikia skubiai atlikti tyrimus ar spręsti genetinės diagnostikos klausimus, tarp DNR sekų ieškant klaidų, galinčių lemti ne tik diagnozę, bet ir gydymo pasirinkimą – taikininę terapiją ar operacijos apimtis. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi mūsų Molekulinės diagnostikos skyriaus darbuotojais.

Pastarieji metai, tapę dideliu išbandymu visai medikų bendruomenei, ypatingi ir genetikams – COVID-19 PGR tyrimas mūsų ligoninėje atliekamas genetikų – tai viruso genetinis tyrimas – ieškome viruso RNR. Per pastaruosius metus atlikome beveik 190 tūkst. tyrimų. Tai ne tik labai didelis darbinis, bet ir psichologinis krūvis. Tikiuosi, ši sudėtinga situacija dar labiau suvienijo, sustiprino mūsų kolektyvą.

Medicinos darbuotojų diena – darbo diena – kaip ir kiekviena – svarbi ir mums, ir mūsų pacientams. Paprastai susirenkame su kolegomis. Šiais metais taip pat būsime kartu, tik virtualiai ir mintimis.

Akušerijos-ginekologijos departamento vadovas Raimondas ŠIAULYS

Ligoninėje dirba 16 metų

Mediko profesija – tai mano darbas, gyvenimo būdas ir laisvalaikis. Geras gydytojas neįsivaizduojamas be didelių profesinių ambicijų. Tai yra neatsiejama nuo pasiekimų, pažangos, augimo: tiek profesinio, tiek asmeninio.

Kasdienis darbas ir jo rezultatas man teikia didžiulį pasitenkinimą. Nuobodžiauti tikrai nėra kada. Medicinoje – sparti pažanga, atverianti dar efektyvesnes galimybes padėti pacientėms. Nieko nėra nuostabiau, kai sėkmingai atlikta operacija suteikia žmogui antrą šansą gyventi, kad pacientės grįžta į visavertį gyvenimą. Sunku apsakyti žodžiais tą jausmą, kai pavyksta žmogų išplėšti iš ligos ar mirties gniaužtų.

Visuomet siekiau ir sieksiu būti geriausiu savo srities specialistu, pasitelkti naujausius gydymo metodus, technologijas ir kasdien dirbti pacienčių labui.

Džiaugiuosi, kad Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, vienintelėje gydymo įstaigoje Baltijos šalyse, atliekame robotines operacijas.

Galima drąsiai teigti, kad ginekologijos ir ypač onkoginekologijos srityse jos įgauna pagreitį: gydomos vis sudėtingesnės patologijos, operacijų trukmė susilygino su analogiškų endoskopinių operacijų trukme, išlaikomi aukšti paciento saugumo standartai ir ypač žemas komplikacijų lygis.

Onkologijos chemoterapijos dienos stacionaro skyriaus vedėja Jolita INDRIUŠKEVIČIENĖ

Ligoninėje dirba 20 metų

Nuo mažens mėgdavau žaisti „daktarus“. Mėgau pas močiutę kaime gydyti gyvūnus: katei ar šuniui matuoti temperatūrą, aprišti sužeistą letenėlę. O paskui besimokydama mokykloje visada svajojau apie baltą chalatą, mediko profesiją.

Svajonei buvo lemta išsipildyti... ir štai aš esu gydytoja. Man mano profesija labai patinka, darbas sunkus, bet įdomus, verčiantis nuolat tobulėti.

Esu labai patenkinta savo pasirinkimu. Net negalvodama rinkčiausi tą pačią profesiją, nes kas gali būti gyvenime svarbiau, kada gali padėti žmogui. Tai taip kilnu.

Medikės darbe jau niekas nebestebina, esi užsigrūdinęs, pripratęs ir prie kančios, ir prie žmonių, jų blogų ar gerų emocijų.

Darbe džiugina geras, pareigingas, profesionalus kolektyvas, įkvepia vyresni kolegos savo mintimis, idėjomis, darbais.

Pastarųjų metų patirtys – sunkus laikmetis tiek medikams, tiek apskritai visiems žmonėms. Mes, onkologai, per visą sunkmetį dirbome, priiminėjome pacientus, juos gydėme, konsultavome. Naujovė – atsirado nuotolinės konsultacijos.

Buvome visi labai susitelkę, saugojom save ir aplinkinius. Labiausiai pasigesdavau tiesioginio bendravimo su kolegomis, viskas vyko nuotoliniu būdu. Dabar, kai ligoninėje vėl vyksta konsiliumai, kaip smagu, kada gali matyti kolegas, padiskutuoti, pakalbėti.

Balandžio 27-oji – Medicinos darbuotojų diena – bus tokia pati kaip ir visos: eisiu į darbą, konsultuosiu pacientus, skirsiu jiems vaistus.

Tiesiog dirbsiu. Man tai yra mano profesijos diena – pačios geriausios profesijos.

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vyresnioji slaugos administratorė Vida SEREIKIENĖ

Ligoninėje dirba 34-erius metus

Mediko profesija – tai daugiau nei profesija, tai – gyvenimo būdas iš pašaukimo, paremtas altruizmu ir meile žmogui.

Mediko darbas pateisino ir pranoko visus mano lūkesčius ir galimybes. Supratau, kad galiu realizuoti save, turėdama galimybę padėti kitiems žmonėms.

Džiugina ne tik dideli laimėjimai ir pasiekimai, bet kasdienis darbas, atliekamas su didžiule meile ir atsidavimu. Maloniai stebina, kad mūsų komandos gretas papildo jauni žmonės, studentai, kurie semiasi profesinės patirties. Kasdien žavi nuoširdus ir su meile atliekamas skyriaus komandos narių darbas, iškalbingesnis už bet kokius žodžius slaugytojos rankų prisilietimas, kuriame sudėta ne tik profesinė patirtis, bet ir nuoširdi atjauta.

Labiausiai įkvepia ir motyvuoja darbui paciento vilties kupinas žvilgsnis ir veidą papuošusi šypsena.

Pastaraisiais metais užklupusi pandemija atnešė iššūkių, pareikalavo didelio medikų susitelkimo, psichologinio ir fizinio pasirengimo. Esu dėkinga skyriaus kolegėms už susitelkimą, vienybę bei atsakingą darbą saugant pacientų sveikatą, užtikrinant saugumą.

Ši balandžio 27-oji skiriasi nuo ankstesnių metų Medicinos darbuotojų dienos. Ji jau kitokia: su išmoktomis pamokomis, patirtimis, netektimis. Savo kolegas sveikinsime ir dovanosime šypsenas akimis. Šis laikotarpis išmokė dažniau ir atidžiau žvelgti vienas kitam į akis, neuždengtas kaukėmis.

Medicinos darbuotojų diena suteikia galimybę padėkoti savo profesijos mokytojams, kolegėms, sau už įveiktus iššūkius ir pasiektas profesines aukštumas, pajusti profesinį pripažinimą. Ši diena svarbi profesine prasme ir patvirtinimu, kad tikrai esi savo vietoje ir atlieki tą darbą, kurį sugebi atlikti geriau.

Gerbiami ligoninės darbuotojai,

Mediko kelias – tai kasdienis naujų, kintančių iššūkių kelias, kuriuo Klaipėdos universitetinės ligoninės kolektyvas drąsiai ir užtikrintai žengia 45-erius metus.

Jūsų, medikų, rūpestis, profesionalumas ir meilė savo profesijai kuria mažus ir didelius stebuklus. Matote gimimo džiaugsmą ir išėjimo liūdesį. Jūsų rankos bei širdys padeda įveikti įvairias negalias, nenuilstamai tarnauja brangiausiam mūsų turtui – sveikatai.

Sveikinu Jus su profesine Medicinos darbuotojų diena ir linkiu ištvermės, atsidavimo savo darbui, meilės žmonėms, sėkmės ir asmeninės laimės! Dėkoju kiekvienam medicinos darbuotojui ir Jūsų artimiesiems. Jūs teikiate neblėstančio tikėjimo sunkaus, atsakingo kasdienio darbo prasmingumu.

Nuoširdžiai Jūsų ir su Jumis

Vytautas Grubliauskas,

Klaipėdos miesto meras

Gerbiami kolegos medikai, visi ligoninės darbuotojai

Sveikinu Jus visus Medicinos darbuotojų dienos proga. Ši diena tradicinė, tačiau jau antri metai kitokia – kovidinė, be šventinio šurmulio, be didelių susibūrimų, be bendro pavasarinio džiaugsmo. Visų Jūsų darbas labai svarbus ir reikalingas sergančiam, silpnam ir pažeidžiamam žmogui – ligoniui. Jūs visada skiriamojoje linijoje – tarp stebuklo, kuris vadinasi sveikata ir gyvybė, bei nevilties ir praradimo.

Jūsų darbe neretai viską lemia valandos ir akimirkos, greiti teisingi sprendimai.

Tegul ši profesinė šventė tampa mūsų vienybės ir atsakomybės už sveikatą ir gyvybę stiprinimo simboliu. Vienybė – mūsų stiprybė. Ji padėjo mums nugalėti įvairias krizes, padeda įveikti ir dabartinę pandemiją.

Ligoninės pasiekimai žinomi šalyje ir už jos ribų, o tie pasiekimai – tai visų Jūsų pasiekimai. Dėkoju kiekvienam iš Jūsų už stiprybę ir ištvermę, už optimizmą ir tikėjimą visų negerovių įveikimu.

Būkite sveiki ir laimingi darbe, šeimose, su draugais.

Gražios profesinės šventės.

Su nuoširdžia padėka

prof. Vinsas Janušonis,

Klaipėdos universitetinės ligoninės

vyriausiasis gydytojas