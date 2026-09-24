Skelbiamas konkursas Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus specialisto pareigoms

Pagrindinės veiklos sritys – socialinių paslaugų planavimas ir plėtra, lygių galimybių ir moterų bei vyrų lygybės užtikrinimas, smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos priemonių koordinavimas.
Darbo pobūdis: darbas pagal neterminuotą darbo sutartį. Pareigybės lygis – A2, pareiginės algos koeficientas – 1,34, pareiginė alga – 2 409,32 Eur neatskaičius mokesčių. Nustatomas 3 mėnesių bandomasis laikotarpis.
Kandidatus, norinčius dalyvauti atrankoje, prašome iki 2026 m. spalio 1 d. el. paštu [email protected] pateikti: gyvenimo aprašymą (CV); išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; jei taikoma, informaciją ar dokumentus, patvirtinančius reikalaujamą darbo patirtį.
Daugiau informacijos apie pareigybę teikiama tel. +370 683 24 571 arba el. paštu [email protected].
Taip pat daugiau informacijos ir pareigybės aprašymą rasite Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Skelbimai“, „Darbo pasiūlymai“.
Naujausi komentarai