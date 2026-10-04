Skulptūros likimas skendi nežinioje

Gyrė pats G. Jokūbonis
Ilgą laiką nenaudotas kino teatras rugpjūtį virto statybinėmis šiukšlėmis. Pasklido žinia, kad jo vietoje atsiras prekybos centras, tik kol kas neskelbiama, kurio tinklo parduotuvė tai bus.
Skulptorius G. Jonkus nežino, koks likimas laukia jo ir architektės Violetos Lauciūtės 1981 metais prie kino teatro pastatytos skulptūros.
„Buvau vos prieš metus baigęs studijas, kai mano abstraktus darbas, pavadintas „Žemė ir vanduo“, buvo gerai įvertintas ir priimtas Vilniuje meno tarybos. Buvo stebėtina, kad šį darbą patvirtino pirmojo aptarimo metu. Tada jį gyrė ir gynė pats Gediminas Jokūbonis. Šalia raudonų plytų statinio su pilkomis perdangų sijomis septynių metrų skulptūra derėjo ir jį papildė. Tai buvo laikas, kai abstrakčius darbus reikėjo apginti, o bent kiek realistiškesnis vaizdas būtų lyginamas su Palangos „Jūrate ir Kastyčiu“, – prisiminė skulptorius G. Jonkus.
Kad skulptūra stovėtų tvirtai, kad jos nepajudintų galingi pajūrio vėjai, į ją buvo įmontuota geležinkelio bėgių dalis. Visa ši konstrukcija buvo giliai įbetonuota į tvirtą pagrindą.
Siūlė vežti į Grūto parką
Sužinojęs, kad buvęs kino teatras griaunamas, G. Jonkus sunerimo dėl skulptūros likimo, juo labiau kad nei būsimo statinio projektuotojai, nei jos statytojai ar savininkai su juo nesusisiekė.
G. Jonkus pasakojo nuėjęs prie griaunamo pastato ir sutikęs kažkokį darbų vykdytoju prisistačiusį žmogų. Pasirodo, jam buvo liepta skulptūrą iškelti ir paguldyti šalia.
Koks likimas jai numatytas, neaišku.
„Koks likimas jai numatytas, neaišku. Daviau jam savo telefono numerį, pasakiau, kokie pavojai jų tyko skulptūrą išmontuojant. Prieš porą dienų važiavau pro šalį, mačiau, kad skulptūra stovi vieniša. Nesuprantu, kaip galima be autoriaus judinti, kažkur gabenti meno kūrinį? Jei pas mus taip daroma, aš neturiu ką ir pasakyti. Kaip supratau iš bendravimo su darbų vykdytoju, skulptūra toje vietoje neliks“, – teigė skulptorius.
Pasirodo, jį jau pasiekė žinia, kad atsirastų norinčiųjų šią skulptūrą paimti ir pastatyti kur nors kitur, prašyta ją atgabenti į Dailininkų sąjungos kiemą. Būta ir pasiūlymo išgabenti ją į Grūto parką, teigiant, kad tai – sovietinis reliktas.
Sprendimą galima rasti
Skulptorius kreipėsi į autorių teises saugančią tarnybą, bet suprato, kad ji neturi svertų apsaugoti kūrinį.
Skulptorius apgailestavo, kad panašiai nežinia kur nukeliavo Regimanto Midvikio skulptūra „Fauna ir Flora“, Violetos Skirgailaitės skulptūros, puošusios kino teatro „Žemaitija“ prieigas.
G. Jonkus teigė dėl savo kūrinio likimo kalbėjęs su miesto vadovais ir išgirdęs pažadą skulptūrą išsaugoti.
„O juk galėjome su parduotuvės projektuotoju pabendrauti, pasitarti, galbūt būtume radę gerą sprendimą. Jei bandys judinti tam nepasiruošę darbininkai nepajudins iš vietos ir sugadins“, – kalbėjo G. Jonkus.
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