Skysti reikalai – visų akivaizdoje

Iš pradžių prie pastato buvo pastebėtas keistai stovintis asmuo – galvą jis buvo užsidengęs gobtuvu ir stovėjo neįprastai arti sienos.
Tačiau netrukus jo elgesys išdavė, dėl ko vyras čia stovėjo – pasitaisęs šortus jis skubiai pasišalino.
Incidentas įvyko visiems matomoje vietoje, šalia pėsčiųjų tako.
Tokį elgesį pastebėję klaipėdiečiai neslėpė nuostabos.
Jų teigimu, studentų miestelyje netrūksta vietų, kur galima pasinaudoti tualetu – netoliese yra studentų bendrabutis ir prekybos centras.
„Nesuprantu, kas žmonėms yra? Gamtinius reikalus atlieka ten, kur papuola. Suprantu, kad prispyrė, bet ar tikrai nebuvo galima nueiti kitur, o ne šlapintis visiems matant?“ – piktinosi klaipėdietė.
Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Albinas Misevičius nurodė, kad toks elgesys gali būti vertinamas kaip nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas.
„Nedideliu viešosios tvarkos pažeidimu laikomi necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių bei kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį“, – paaiškino A. Misevičius.
Skyriaus vedėjas taip pat atkreipė dėmesį, kad už tokius pažeidimus atsakomybės klausimą sprendžia policija.
„Už tokias veikas administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo policija“, – pabrėžė skyriaus vedėjas.
Pasak A. Misevičiaus, tokie atvejai Klaipėdoje nėra dažni, tačiau apie juos savivaldybė sulaukia pranešimų.
„Viešosios tvarkos skyrius per metus gauna apie 5–10 pranešimų apie įvairius pažeidimus viešose vietose – alkoholio vartojimą, šiukšlinimą ar šlapinimąsi“, – nurodė A. Misevičius.
Administracinių nusižengimų kodekso 481 straipsnis numato, kad už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą gali būti skiriama nuo 30 iki 140 eurų bauda.
Pakartotinai padarius tokį nusižengimą, gali grėsti nuo 140 iki 240 eurų bauda.
(be temos)
(be temos)
(be temos)