Smurtaujantys vaikai nusipelno bausmės ar pagalbos?

Į vieną Kretingos rajono mokyklą policija, greitoji pagalba ir psichologai buvo iškviesti po incidento. Teigiama, kad naujokas paauglys suspardė dvi klasiokes, o kai jo raminti atskubėjo direktorė, trenkė kumščiu ir jai. Tikinama, kad stresą patyrė ir kiti klasėje buvę mokiniai.
„Ugdymo įstaigos suaugusieji pasirūpino, kad būtų suteikta pirmoji pagalba, informuoti tėvai. Siekiame grąžinti ir visą saugumą“, – sakė Kretingos švietimo centro psichologė Vika Gridiajeva.
Kas po smurto protrūkio bus su specialiųjų poreikių turinčiu mokiniu, dar sprendžiama.
„Buvo priimtas laikinas sprendimas dėl šio mokinio tolesnio ugdymo, kuris užtikrintų saugumą ir jam, ir visai bendruomenei. Spręsime, kokios tinkamiausios aplinkybės būtų jam toliau ugdytis“, – aiškino V. Gridiajeva.
Į mokyklą dabar jis neina – mokosi nuotoliu. Tėvams dėl tokių incidentų neramu, tad dalis jų įtraukųjį ugdymą kritikuoja.
„Klasė nauja. Žinau, kad ten turime autizmą turintį vaikutį, kiti yra neramūs. Integruoti juos reikia, bet reikia pastebėti, kada jie linkę į agresiją, kada reikia pagalbos, gal daugiau pokalbių. Bet integruoti turi. Jų negalima atskirti. Juk jie irgi vaikai, žmonės“, – sakė moteris.
„Sakyčiau, specialiųjų poreikių turintys mokiniai turėtų turėti specialias mokyklas“, – teigė vyras.
Kretingos mokyklose ugdoma apie 200 specialiųjų poreikių turinčių vaikų. Jų daugėja.
„Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje vertiname mokinius kiekvieną dieną. Ir ką matome – didėjančius skaičius mokinių, kuriems nustatomi įvairūs sutrikimai, tarp jų – elgesio ir emocijų, nekontekstinis elgesys. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad vienas iš šešių vaikų turi psichikos sutrikimą. Ką tai rodo mūsų visuomenei? Kad mes turime susiimti“, – pabrėžė V. Gridiajeva.
Po Klaipėdos Kretinga bus antra Vakarų Lietuvoje, kur bus atidarytas Vaikų ir paauglių psichikos dienos stacionaras. Jame, teigiama, bus teikiama reali pagalba.
„Numatyti specialistai – psichologai, psichiatrai, terapeutai. Tam tikros konsultacijos. Bet tai bus eigoje. Mes dabar esame planavimo etape, esame susidėlioję, kaip atrodys patalpos, kas turi dalyvauti procese, kad vaikai pagalbą gautų greitai, tuo metu“, – pasakojo Kretingos savivaldybės administracijos direktorė Vilma Preibienė.
Psichikos dienos stacionaro įrengimas savivaldybei kainuos apie 400 tūkst. eurų. Duris jis turėtų atverti po metų. Tačiau vieną bėdą, anot Kretingos valdžios, būtina spręsti tuoj pat. Įtraukųjį ugdymą meras lygina su Pandoros skrynia.
„Sako, kad įtraukusis ugdymas turi būti, mokinio padėjėjas turi būti, tačiau mokinio padėjėjui finansavimo iš nacionalinio biudžeto mes visiškai negauname. Ir dar vienas sudėtingiausias dalykas – ne tik kad finansavimo negauname, negauname jokios metodinės medžiagos, kaip tie specialistai, kokiu modeliu turėtų dirbti“, – dėstė Kretingos meras Antanas Kalnius.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kretingos meras pabrėžia, kad vaikų problemos atspindi ir visuomenėje kylančias problemas.
„Kokia visuomenė – tokie ir mūsų vaikai. Jeigu visuomenėje turime problemų, tai ir su vaikais turime“, – pabrėžė A. Kalnius.
Teigiama, kad paauglio, kuris smurtavo mokykloje, šeimai anksčiau buvo prireikę vaiko teisių gynėjų pagalbos.
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