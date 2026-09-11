Socialinės atsakomybės metų apdovanojimai

Dabar kiekvienas klaipėdietis kviečiamas apsidairyti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę bei įkvėpė sekti jų pavyzdžiu.
Kandidatų teikimas oficialiai prasidės rugsėjo 14 dieną, nuo 8 valandos ryto.
Būtent tądien Klaipėdos miesto savivaldybės svetainės polapyje „Socialinės atsakomybės metai“ bus atverta speciali platforma, kurioje bus paraiškos forma kandidatų teikimui ir išsamus tvarkos aprašas.
Kandidatus bus galima teikti iki spalio 5 dienos.
Paraiškoje turės būti pateikti visi privalomi duomenys.
Paraiškos, pateiktos ne pagal nustatytą formą, nevisiškai užpildytos arba neatitinkančios nominacijos aprašymo, nebus vertinamos.
Iki rugsėjo 14 dienos klaipėdiečiai kviečiami pagalvoti apie organizacijas ar žmones, kurie savo darbais kuria šviesą, ir pasiruošti pasidalinti jų įkvepiančiomis istorijomis.
Klaipėdos miesto savivaldybė paruošė dešimt ypatingų nominacijų, kurių kiekviena pasakoja apie skirtingą rūpestį mūsų mieste:
„Bendruomenės lyderis“ – už gyventojų telkimą ir bendruomeniškumo stiprinimą;
„Pagalbos ranka“ – už reikšmingą pagalbą ir paramą miesto gyventojams ar bendruomenei;
„Žalioji iniciatyva“ – už miesto želdinimą, aplinkos tvarkymą, ekologinių iniciatyvų puoselėjimą;
„Jaunimo balsas“ – už jaunų žmonių lyderystę ir iniciatyvas;
„Sporto ir sveikatos lyderis“ – už fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimą bendruomenėje;
„Savanorystės galia“ – už savanorišką įsitraukimą, kuris padeda miesto gyventojams ir projektams;
„Solidarumo veiksmas“ – už vienijantį veiksmą ir tarpusavio pagalbą;
„Socialinės atsakomybės kultūros puoselėtojas“ – už gyventojų švietimą ir atsakingo elgesio sklaidą;
„Atsidavimas“ – už ypatingą pasiaukojimą veikloje ar profesijoje;
„Metų žygdarbis“ – už išskirtinę, įkvepiančią iniciatyvą.
Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas žmogus, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ar vietos įmonė.
Taip pat kandidatais siūlyti galima ne tik pavienius žmones, bet ir organizacijas bei neformalias bendraminčių grupes – kaimynus, savanorius, jaunimą, tėvus ar kitus gyventojus, susibūrusius gražiems ir prasmingiems darbams.
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