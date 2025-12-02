Spindinčios Kalėdos Palangoje – kurortas žada daug stebuklų

Eglės įžiebimas – šventės pradžia
Gruodžio 6 d., šeštadienį, 17 val. ties Palangos Kurhauzu nušvis pagrindinis žiemos švenčių simbolis – natūrali, įspūdingais kalėdiniais žaislais papuošta žaliaskarė. Šventė „Kai dangaus žvaigždė suspindi“ pakvies visus pasipuošti šypsenomis bei gera nuotaika ir su artimaisiais bei bičiuliais pasinerti į stebuklų kupiną vakarą.
Taip Palanga pradės Kalėdų laikotarpį, kurį pavadino „Daugiau stebuklų po žvaigždėtu dangumi“.
Scenoje pasirodys keturiolika balsų dermės ansamblis „Vilnius Voices“, šventinei nuotaikai žavesio suteiks Jurgis Bruzga, uždegantis dainuoti ir šypsotis, o Kalėdų Senis kartu su miesto meru įžiebs pagrindinę kurorto puošmeną.
Kurhauzas tą vakarą skleis ypatingą kalėdinę nuotaiką – per visą pastatą nusileis teatrinės užuolaidos, tad kurorto simboliu laikomas Kurhauzas suspindės kaip ryški žvaigždė. Vakaro metu skambės gražiausios kalėdinės dainos, kviečiančios šypsotis, šokti bei visa galva pasinerti į šventines linksmybes.
Įžiebus eglę, šventės svečiai bus kviečiami neskubėti skirstytis – vakarą pratęs kalėdinė diskoteka prie Kurhauzo.
Stebuklas prie jūros – „Palangos ledas“
Pamiklinę kojas, visi susirinkusieji neabejotinai patrauks link jūros, čia jų lauks dar vienas stebuklas – 18 val. Jūratės ir Kastyčio skvere į atidarymo šventę pakvies „Palangos ledas“. Tai – pirmoji Palangoje po atviru dangumi ir vienintelė Lietuvoje visai šalia jūros įkurta žiedo formos čiuožykla. Jos bendras plotas užims apie 821 kvadratinį metrą, o čiuožiant palei išorinę sienelę vieno rato ilgis sudarys beveik 20 metrų.
Šventinio atidarymo metu žiūrovų lauks įspūdinga programa: ant spindinčio ledo žaismingai atgims legenda apie Jūratę ir Kastytį. Visiems puikiai žinomos legendos pasakojime bus visko – nuo romantiškos jūros tylos iki griaudžiančios Perkūno audros. Šventinę nuotaiką kurs ryškiausios Lietuvos muzikos žvaigždės, o choreografiniai pasirodymai pripildys vakarą mistikos, šviesos ir judesio.
Kulminacijos akimirka – šviesų instaliacijomis sužibėsianti skulptūra „Jūratė ir Kastytis“, paskelbsianti oficialų „Palangos ledo“ atidarymą.
„Palangos ledas“ veiks nuo gruodžio 6 d. iki ateinančių metų sausio 18 d. Atidarymo vakarą išbandyti šią pramogą bus galima nemokamai.
Greta ledo įsikurs kalėdinis miestelis, kuriame bus galima įsigyti skanėstų ir dovanų, o mažųjų lauks šviečiančių sūpynių parkas.
Šventoji suspindės pirmoji
Diena anksčiau – gruodžio 5 d., penktadienį, 17.30 val. Šventosios pėsčiųjų aikštėje taip pat bus įžiebta pagrindinė miestelio eglė.
Šventėje „Po žvaigždėtu dangumi“ džiugią nuotaiką dovanos vaikų studija „Lauros muzika“, atvyks Kalėdų Senis, o ceremoniją užbaigs fejerverkai ir Lauros Remeikienės bei Rolando Janušo atliekamos dainos.
Kalėdiniai renginiai – visą gruodį
Įžiebusi miesto eglę, visą gruodį Palanga kvies mėgautis šiltu ir prasmingu Kalėdų laukimo laiku – Advento metu kurorte visuomet sklando ypatinga nuotaika, o miesto kultūrinėse erdvėse ima skleistis kūrybos ir bendrystės dvasia. Tad ir šiemet Palangoje lankytojų laukia itin gausi ir įvairi šventinių renginių programa, kviečianti tiek šeimas su vaikais, tiek ramybės ieškančius, tiek muziką ar tradicijas mėgstančius lankytojus.
Nuo pat pirmųjų Advento dienų mieste ėmė šurmuliuoti ir visą mėnesį kvies kūrybinės dirbtuvės – eglutės žaisliukų, šiaudinių žvaigždžių, kalėdinių atvirukų, vainikų ar žvakių liejimo užsiėmimai, tad kiekvienas čia galės susikurti savąjį kalėdinį stebuklą.
Ne tik Kurhauze, bet ir kitose miesto kultūrinėse erdvėse – Jono Šliūpo, Gintaro, Antano Mončio muziejuose, Šventojoje vyks jaukūs susitikimai, edukacijos, bus galimybė susipažinti su tradicijomis – nuo Advento papročių iki baltų mitologijos ar kūčių patiekalų istorijų.
Kalėdinių renginių pasirinkimą papildys parodos, o viena iš įspūdingiausių – Kurorto muziejuje vyksianti A. Vasiljevo fondo rengiama „Šalčio įkvėpta mada“.
Šventinę nuotaiką kurs ir kurorte skambanti žiemiška muzika, o pasirinkimas bus platus – nuo operos vaikams „Batuotas katinas“ iki kalėdinės klasikos, naujametės programos ir, žinoma, gruodžio 26-ąją skambančios pučiamųjų muzikos „Kalėdinės muzikos valandoje“.
Artėjant metų pabaigai, šventinį laikotarpį Palangoje papuoš Gerumo mugė, Padėkos savanoriams vakaras, labiausiai šiais metais nusipelniusių Palangos bendruomenės narių apdovanojimai „Palangos garbė“, o Naujųjų Metų išvakarėse – koncertai, klasikinės muzikos vakarai ir, žinoma, naujametis fejerverkas nuo Palangos tilto ir Šventosios pėsčiųjų aikštės.
Visas gruodis Palangoje – tarsi kalėdinis, stebuklų kupinas pasivaikščiojimas tarp šviesos, žvaigždžių, tradicijų ir gražiausių susitikimų. Čia neabejotinai visus apgaubs kalėdinė dvasia, o kiekviena diena padovanos po mažą, bet labai tikrą stebuklą.
