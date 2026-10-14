Sportininkams – naujos galimybės

Atnaujintoje salėje apsilankęs Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus pabrėžė, kad tinkamų sąlygų sportuoti užtikrinimas išlieka vienu svarbiausių miesto sporto infrastruktūros plėtros tikslų.
„Dar viena ilgai remonto laukusi Klaipėdos sporto bazė atgimė – Kretingos gatvėje esanti „Viesulo“ sporto centro imtynių salė pagaliau visiškai sutvarkyta. Šioje salėje užaugo ne viena talentingų imtynininkų karta, savo pergalėmis garsinusi Klaipėdą. Tačiau sąlygos, kuriomis teko treniruotis, buvo tikrai prastos: pelėsis ant sienų, atsilupę dažai, nusidėvėjusios patalpos. Ne kartą net svarstyta šią salę uždaryti. Po daugelio metų laukimo pagaliau turime konkretų rezultatą. Už maždaug 1,32 mln. eurų pastatas atnaujintas iš pagrindų: sutvarkytas stogas, fasadas, grindys, vidaus patalpos, pakeisti langai, durys ir inžinerinės sistemos. Šiandien sportininkai jau treniruojasi visiškai kitokiomis sąlygomis“, – pabrėžė A. Vaitkus.
Pasak Klaipėdos mero, uostamiestyje dar yra ne vienas sporto objektas, laukiantis remonto.
„Metų metus kauptų problemų per dieną neišspręsime, tačiau darbai vyksta ir nesustos. Tvarkome esamas sporto bazes ir kartu kuriame naują infrastruktūrą. Netrukus turėsime dengtą futbolo maniežą, planuojame pradėti ledo arenos statybas. Klaipėdos vaikai, jaunimas ir profesionalūs sportininkai turi turėti tinkamas sąlygas treniruotis, tobulėti ir siekti pergalių“, – neabejojo A. Vaitkus.
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