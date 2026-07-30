Sprendžiama gydytojų trūkumo problema: specialistams – iki 30 tūkst. eurų paskata

Pirmiausia šia priemone siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis laiku gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tikimasi, kad finansinė paskata paskatins specialistus rinktis Klaipėdą kaip darbo ir gyvenimo vietą bei prisidės prie kokybiškesnių ir lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo.
„Gydytojų trūkumas šiandien yra vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria ne tik uostamiestis, bet ir daugelis Lietuvos miestų. Jau negalime laukti, kol problema išsispręs savaime – turime imtis konkrečių veiksmų. Ši finansinė paskata yra viena iš priemonių, kuria siekiame pritraukti reikalingus specialistus į Klaipėdą ir užtikrinti, kad miesto gyventojai laiku gautų kokybišką medicinos pagalbą. Ypatingą dėmesį skiriame skubiosios medicinos gydytojams, nes nuo jų darbo dažnai priklauso žmogaus gyvybė ir sveikata kritinėmis akimirkomis. Tačiau kartu suprantame, kad vien finansinės priemonės neužtenka – svarbu kurti miestą, kuriame specialistai norėtų gyventi, dirbti ir kurti savo ateitį. Todėl numatome ir papildomas socialines garantijas jų šeimoms. Investuodami į gydytojų pritraukimą, investuojame į greitesnę, kokybiškesnę ir lengviau prieinamą pagalbą kiekvienam žmogui“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Šia priemone siekiama ne tik pritraukti naujus specialistus, bet ir sudaryti sąlygas jiems ilgiau likti Klaipėdoje. Norėdamas pasinaudoti parama, gydytojas turės įsipareigoti dirbti Klaipėdos miesto gydymo įstaigoje ne trumpiau kaip trejus metus. Taip pat specialistas turės būti deklaravęs savo gyvenamąją vietą Klaipėdos miesto savivaldybėje ir įsipareigoti išlaikyti šią deklaraciją visą nustatytą darbo laikotarpį.
Numatytos ir papildomos socialinės garantijos – specialistų vaikams pagal galiojančią priėmimo į švietimo įstaigas tvarką bus suteikiama pirmumo teisė patekti į ugdymo įstaigas. Tokiu būdu siekiama ne tik pritraukti sveikatos priežiūros profesionalus, bet ir sudaryti palankesnes sąlygas jiems bei jų šeimoms įsitvirtinti Klaipėdoje
Sprendimas bus finansuojamas iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų.
(be temos)
(be temos)