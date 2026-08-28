Stotyje – informacijos chaosas

Prieštaringa informacija
Lietuvą siaubusi audra sutrikdė ir traukinių eismą.
Šiaulių geležinkelio stotyje keleiviams teko ne tik laukti vėluojančių traukinių, bet ir bandyti susivokti prieštaringoje informacijoje apie jų atvykimo laiką.
Apie sutrikusį eismą „LTG Link“ keleiviai buvo įspėti dar prieš kelionę.
Jiems pranešta, kad reiso Vilnius–Klaipėda traukinys gali vėluoti apie 90 minučių.
Pagal pradinį tvarkaraštį traukinys Šiaulių stotyje turėjo išvykti 19.45 val.
Nors keleiviai buvo perspėti apie galimą vėlavimą, į stotį jie atvyko numatytu reiso laiku, tikėdamiesi, kad traukinys, kaip įprastai, bandys vėlavimą sumažinti.
Tačiau stotyje buvo nurodyta, kad traukinys vėluoja 1 val. 14 min., todėl keleiviai ramiai jo laukė automobilių stovėjimo aikštelėje prie stoties.
20.23 val. keleiviai gavo „LTG Link“ pranešimą, kad traukinys vėluoja 75 minutes.
Po šio pranešimo keleiviai daugiau informacijos negavo.
Po kurio laiko dar kartą patys patikrinę elektroninius bilietus, jie pastebėjo visai kitą atvykimo laiką – 20.55 val. – tai reiškė, kad traukinys turėjo atvykti jau netrukus.
Į traukinį nespėjo
Keleiviai suskubo į stotį, tačiau dalis jų pavėlavo.
Vos išlipę iš automobilių stovėjimo aikštelėje, jie pamatė jau išvykstantį traukinį.
Traukinys išvažiavo penkiomis minutėmis anksčiau, nei buvo nurodyta elektroniniuose bilietuose.
Pavėlavusiems teko pirkti naujus bilietus į kitą reisą, kuris pagal tvarkaraštį Šiaulius turėjo pasiekti apie 22 val.
Tačiau ir laukiant kito traukinio aiškios informacijos gauti nepavyko.
Į stoties informacijos darbuotoją besikreipusiems žmonėms buvo sakoma, kad traukinio dar teks laukti apie valandą.
Laikas nesutapo
Tuo metu kai kurie žmonės laukė ne paties traukinio, o juo atvykstančių artimųjų.
Su keleiviais telefonu bendravę artimieji jau žinojo, kad traukinys yra Radviliškyje.
Nepaisant to, stoties informacijos darbuotoja keleiviams teigė, kad traukinys vis dar vėluoja daugiau nei valandą.
Žmonėms liko neaišku – ar kalbama apie tą patį reisą, ar informacijoje įsivėlė klaida.
Netrukus informacija vėl pasikeitė. Stotyje buvo paskelbta, kad anksčiau daugiau nei valandą vėlavęs traukinys turėtų atvykti po 20 minučių.
Keleiviai tokią situaciją vadino absurdiška.
„Gyvename laikais, kai vos keliais paspaudimais galime tiesiogiai stebėti, kur juda kurjeris su mūsų užsakytu maistu, tačiau negalime gauti tikslios informacijos, kur yra keleivinis traukinys ir kada jis pasieks stotį“, – teigė keleivė Neringa.
Itin dinamiška situacija
„LTG Link“ komunikacijos partnerė Julija Leimonė tikino, kad informacijos pateikimą keleiviams apsunkino itin greitai besikeitusi situacija geležinkeliuose.
Audros padariniai buvo fiksuojami skirtingose geležinkelių tinklo vietose.
„Situacija buvo itin dinamiška, todėl ne visada buvo įmanoma tiksliai prognozuoti traukinių vėlavimus“, – teigė J. Leimonė.
Pasak komunikacijos partnerės, savaitgalį Lietuvą pasiekusi audra buvo viena stipriausių per pastaruosius dešimtmečius. Jos padariniai paveikė ir geležinkelių infrastruktūrą – ant bėgių bei kontaktinio tinklo virto medžiai, kai kur buvo pažeistos elektros tiekimo linijos.
„Nepaisant to, „LTG Link“ kartu su geležinkelių infrastruktūros specialistais dėjo visas pastangas, kad eismas būtų organizuojamas kuo sklandžiau“, – akcentavo J. Leimonė.
Anot jos, audros padariniams šalinti ir saugiam traukinių eismui užtikrinti visą savaitgalį nepertraukiamai dirbo apie 200 geležinkelių infrastruktūros, eismo valdymo, saugos bei klientų aptarnavimo specialistų. Darbai vyko visą parą, taip pat ir naktimis.
Pasak J. Leimonės, savaitgalį buvo paveikta apie 100 traukinių, o su vėlavimais susidūrė apie 7,8 tūkst. keleivių.
„Audros padariniai buvo fiksuojami skirtingose geležinkelių tinklo vietose, o situacijai nuolat kintant, „LTG Link“ siekė užtikrinti kuo išsamesnį ir operatyvesnį keleivių informavimą“, – pabrėžė komunikacijos partnerė.
J. Leimonė taip pat nurodė, kad keleiviai, kurių keliones paveikė traukinių vėlavimai, dėl kompensacijos gali kreiptis elektroniniu paštu.
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