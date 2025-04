Šukytė-Korsakė: Klaipėdos universiteto ligoninės skola sumažinta iki 5,6 mln. eurų

Jos teigimu, 2023 metais daugiau kaip 11 mln. eurų siekusią skolą ligoninė sumažino kone dvigubai.

„Tikrai yra ženklus Klaipėdos universiteto ligoninės finansinis pagerėjimas. Matosi, kad ir jos vadovas, ir visa jo komanda dirba siekdami pagerinti Vakarų Lietuvos pacientų poreikius. Žingsnis po žingsnio lipo iš to liūno, kuris buvo paliktas. Visas komitetas pasidžiaugė šiuo poslinkiu“, – trečiadienį po SRK narių išvažiuojamojo posėdžio Eltai sakė L. Šukytė-Korsakė.

„Pagerėjimas nuo to, ką visa Lietuva matė 2023 metais, yra ženklus. Liko apie 5,6 mln. eurų skolos. Ligoninė darė visus žingsnius, susispaudė, kad sutaupyti pinigus. Aišku, neskriaudžiant darbuotojų. (Komiteto narių vizito metu – ELTA) buvo pristatyti ir gydytojų, ir vidurinio personalo atlyginimai“, – pasakojo parlamente dirbanti „aušrietė“.

ELTA primena, kad 2023 metais veiklą pradėjusi Klaipėdos universiteto ligoninė, įkurta sujungus Klaipėdos universitetinę, Jūrininkų ir Palangos reabilitacijos ligonines, buvo įsiskolinusi daugiau kaip 11 mln. eurų.

Audito gydymo įstaigoje metu nustatyta, kad 2022 metų pabaigoje buvo ženkliai padidinti užmokesčiai darbuotojams. Tų metų sausio–spalio mėnesiais etatinio darbo užmokesčio priskaitymų vidurkis siekė kiek daugiau nei 1,9 mln. eurų, o tų pačių metų gruodį – daugiau nei 2,9 mln. eurų.

Taip pat audito metu klausimų sukėlė ligoninės darbuotojų grupės kelionė į Graikiją. Iš viešosios įstaigos „Edukaciniai renginiai ir mokymai“ tarptautinį profesinio mokymo renginį uostamiestyje veikianti ligoninė įsigijo už beveik 30 tūkst. eurų.

Viešuosius pirkimus 2022 metais vertinę auditoriai nustatė ir neatitikimų tarp ligoninės planuotų bei realiai įvykdytų pirkimų. Pavyzdžiui, tais metais buvo suplanuota 200, o įvykdyta 590 pirkimų.

Praėjusių metų rugsėjį šioje gydymo įstaigoje apsilankęs tuometinis sveikatos apsaugos ministras Aurimas Pečkauskas su ligonine ir Klaipėdos universiteto vadovybe pasirašė įstaigos finansinės stabilizacijos strategiją, pagal kurią planuota, kad ligoninė pelningai pradės veikti per kelis artimiausius mėnesius.

Be to, SRK nariai apribojo Klaipėdos universiteto ligoninės vadovo teises vienašališkai priimti įstaigos išlaidas didinančius sprendimus. Nuo to laiko gydymo įstaigos direktorius turi gauti ministerijos bei Klaipėdos universiteto sutikimą, pastariesiems ligoninės dalininkams teikti kasmėnesinę įstaigos finansinės situacijos ataskaitą.