Susirūpino dėl brangių ausinių: žaloja sveikatą?

Teigė, kad ėmė pykinti

Klaipėdietė vasario pabaigoje uostamiesčio „Topo centro“ parduotuvėje sūnui nupirko „Apple AirPods Pro (2nd generation)“ belaides ausines, už kurias sumokėjo 309 eurus.

Netrukus atžala prisipažino, kad klausantis muzikos būtent šiomis ausinėmis jam ima svaigti galva, pykinti.

„Prasideda dezorientacija, svaigsta galva, pykina. Tad jis nusprendė pasižiūrėti atsiliepimus apie tas ausines internete. Taip pat paklausinėjo bendraamžių, kurie irgi turi tokias pat ausines. Visi pasakojo tą patį. Kadangi daiktas yra brangus, vaikai bijo prisipažinti tėvams, kad jiems svaigsta galva, pykina, juk ne visų vaikų ryšys su tėvais yra geras. Bet mano vaikas man pasipasakojo. Sakė, kad ir per pertrauką pabuvus su ausinėmis ima pykinti, dėl to nukenčia ir pamokų kokybė“, – įtarė moteris.

Įvardijo higienos preke

Susirūpinusi atžalos sveikata, moteris nutarė ausines grąžinti.

„Nuėjusi į parduotuvę, susidūriau su tokia situacija, gerai, kad vietoje neapsiverkiau. Numaniau, kad kai ateisiu prašyti grąžinti pinigus, jie nenorės jų atiduoti, priešinsis, bet kad būtent taip, tikrai nesitikėjau. Jie pradėjo klausinėti, ar gaminys blogas, kad noriu jį grąžinti. Pasakiau, kad ne, jis veikia, be to, puikiai žaloja sveikatą. Po to prie mūsų priėjo kitas vyras ir pasakė, kad jis, kaip tėvas, nebūtų rekomendavęs vaikui pirkti tokio produkto, nes jis esą žaloja smegenis“, – pažymėjo klaipėdietė.

Grįžusi iš prekybos centro moteris nutarė paskambinti į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT) ir papasakoti savo istoriją.

„Paskambinau į VVTAT. Čia man pasakė, kad ausinės yra higienos prekė, tad jei jos jau panaudotos, prekė nebepriimama. Žinoma, kad ausinės panaudotos, juk mes tam jas ir pirkome. Be to, esmė ne tiek prekės grąžinimo reikale (nors būtų gerai), bet jos daromoje žaloje. Man specialistė pasakė, kad išdėstyčiau poziciją, tada kreiptųsi, tikrintų, bet reikėtų palaukti pusę metų“, – stebėjosi moteris.

Į gydytojus nesikreipė

Kol kas klaipėdietė į VVTAT skundo nerašė, nes jį išnagrinėti reikėtų daug laiko, taip pat tektų rinkti įrodymus ir rašyti raštus.

Gyventoja pažymėjo, kad į gydytojus dėl sūnaus sveikatos irgi nesikreipė.

„Man VVTAT pasakė, kad turėčiau eiti per visas gydymo instancijas, surinkti krūvą pažymų, neva įrodančių negalavimą. O ką ten įrodysi? Mano sūnaus dienotvarkė įtempta, jis mokosi, sportuoja, neturi tam laiko. Ne tas mūsų tikslas, kad eitume ir rinktume pažymas. Žinome, kad jo būklė puiki, nes turi tai įrodančias pažymas“, – tikino moteris.

Su ausinėmis moters sūnus būna, kol užsiima sportu. Tuo metu arba vėliau neva vėl ima pykinti, darosi silpna.

Tad šiuo metu brangiai atsiėjusios ausinės tiesiog lieka namuose. Tuomet sveikata esą tampa geresnė, silpnumo požymių nebėra.

Įspėjo: pasak specialistų, kenkia ne pačios ausinės, o rekomendacijų, kaip jomis naudotis, nesilaikymas. Evaldo Šemioto nuotr.

Prekė – negrąžinama

„Topo centro“ komunikacijos vadovė Dovilė Zapkutė tikino, kad įrenginio instrukcijoje yra visi reikiami patarimai, kaip saugiai naudotis tomis belaidėmis ausinėmis.

„Sužinoję apie šią situaciją, klientei iškart pasiūlėme įsigyto įrenginio techninius parametrus patikrinti specializuotame gamintojo produkcijos priežiūros servise. Taip pat kreipėmės ir į oficialius gamintojo produkcijos distributorius, kurie patvirtino, kad minima prekė atitinka visus kokybės ir saugumo reikalavimus bei sertifikatus. Įrenginio instrukcijoje taip pat yra nurodyta informacija ir patarimai, kaip tinkamai ir saugiai naudotis įrenginiu. Šio ir kitų gamintojų belaidės ausinės yra paklausi prekė, klientai jas dažnai renkasi dovanoms ir iki šiol nesame sulaukę pretenzijų ar nusiskundimų šia tema. Nuoširdžiai apgailestaujame dėl klientės patirtų išgyvenimų“, – teigė „Topo centro“ atstovė.

Ji taip pat nurodė, kad Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte pateikiamas negrąžinamų prekių sąrašas, į kurį patenka ir elektrotechnikos įrenginiai.

Į šį sąrašą patenkančios prekės, jei yra tinkamos kokybės, gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus.

„Mums rūpi mūsų klientai ir vidinėmis tvarkomis esame numatę galimybę prekes priimti atgal, jei pakuotės nėra pažeistos, o įrenginys – nenaudotas ir neaktyvuotas. Šiuo konkrečiu atveju įsigytos ausinės buvo norimos grąžinti išpakuotos ir naudotos. Tačiau tokiomis sąlygomis priimti atgal prekės negalime“, – taisykles paaiškino D. Zapkutė.

Reikia laikytis rekomendacijų

VVTAT Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskienė teigė, kad tarnyba tokio pobūdžio vartotojų skundų apskritai nėra gavusi.

„Paprastai prekės instrukcijoje ar kitoje informacijoje yra nurodyti prekės naudojimo reikalavimai, saugos įspėjimai. Todėl vartotojui labai svarbu perskaityti šią informaciją ir naudoti prekę tinkamai pagal pateiktas rekomendacijas. Pavyzdžiui, jei yra nurodytos rekomendacijos dėl garso stiprumo naudojant ausines, jų būtina laikytis. Kitaip gali būti, kad netinkamas prekės naudojimas sukels tam tikrą neigiamą poveikį vartotojo sveikatai ar savijautai“, – teigė D. Malinauskienė.

Vedėja priminė, kad, neradus kompromiso, klientas visada gali kreiptis į VVTAT.

„Visais atvejais, jei vartotojas mano, kad prekė yra nekokybiška, jis gali kreiptis į pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimą. Jei problemos su pardavėju išspręsti nepavyksta, vartotojas gali kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka. Vartotojui būtina pateikti visus turimus įrodymus, kurie būtų vertinami atsižvelgiant į ginčo aplinkybes. Nagrinėjant ginčą VVTAT, gali būti vertinama ir prekės atitiktis nustatytiems reikalavimams“, – pažymėjo D. Malinauskienė.

Patarimas – riboti laiką

Klaipėdos universiteto ligoninės filialo Klaipėdos ligoninės Galvos-kaklo, plastinės rekonstrukcinės chirurgijos klinikos vadovas gydytojas otorinolaringologas dr. Rimantas Mačiulaitis paaiškino, kokią žalą sveikatai gali padaryti gaminys, kai juo naudojamasi netinkamai.

„Sveikatai gali pakenkti ne pačios ausinės, tačiau pasirinktas per didelis garso intensyvumas, kuris matuojamas decibelais (dB), per aukštas klausymosi dažnis ar per ilga klausymosi trukmė. Svarbu žinoti, kad ausis – tai vienas sudėtingiausių ir jautriausių žmogaus organų. Klausa iš penkių pagrindinių mūsų pojūčių yra pažeidžiama dažniausiai ir sunkiai atstatoma“, – kalbėjo gydytojas.

Norint nepakenkti sveikatai, reikėtų riboti naudojimosi ausinėmis laiką.

„Rekomenduočiau vienu kartu ausinėmis naudotis ne ilgiau kaip 40 minučių ir daryti valandos ar dviejų pertrauką. Dar svarbiau – neviršyti 50–60 proc. maksimalaus nustatomo garso. Jei garsas viršija daugiau nei 60 dB, atsiranda tikimybė patirti akustinę traumą, kurios metu pažeidžiamas klausos nervas. Pirmieji simptomai: atsiranda ūžesys, cypimas ausyse, žmogus pradeda prasčiau girdėti, vėliau gali pasireikšti galvos skausmas ar svaigimas“, – perspėjo R. Mačiulaitis.