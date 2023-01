Šventiniu laikotarpiu skundų dėl šiukšlių išvežimo beveik nesulaukta

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro projektų vadovas komunikacijai Arūnas Liubinavičius teigė, kad per šventes sulaukta tik dviejų pranešimų.

"Per pūgos laikotarpį nusiskundimų srautas buvo begalinis. Per šias šventes atsklido tik du pranešimai – apie I. Simonaitytės gatvėje neišvežtas komunalines atliekas ir viena pastaba apie neišvežtas popieriaus atliekas kitoje miesto dalyje. Sprendžiant iš to, kas atkeliavo į pašto dėžutę ir socialiniuose tinkluose, didesnio dėmesio tikrai nesulaukėme", – sakė pašnekovas.

Oro sąlygos taip pat buvo gana palankios. Vienintelė priežastis, dėl kurios atliekos galėjo būti neišvežtos, – gyventojų automobiliai, kuriuos jie pasistato prie pat konteinerių.

A. Liubinavičius taip pat informavo, kad šiukšlių išvežimas iš individualių namų – sistemingas ir nekintantis, o kalbant apie daugiabučius, įprastai yra reaguojama į visus pranešimus. Jeigu atsiranda perpildytų konteinerių, ten siunčiami darbuotojai, kurie juos ištuština.

Taip pat pranešama, kad nuo sausio 6 iki 12 d. uostamiestyje bus surenkamos nupuoštos eglutės.

"Skambučių dar nesulaukėme, bet šį savaitgalį bus sausio 6-oji, kai visiems tradiciškai baigsis šventės. Nuo penktadienio mieste atsiras papildomų konteinerių. Eglutes, kurias surinksime, atiduosime biokuro gamybai arba paliksime komposto gamybai žaliųjų atliekų aikštelėje", – paaiškino A. Liubinavičius.

Klaipėdoje Žardininkų, Kuncų, Liepų, Kretingos, Žolynų gatvėse bus pastatyti dideli konteineriai eglutėms surinkti.

Sausį eglutės priimamos ir visose Klaipėdos miesto didžiųjų atliekų aikštelėse: Tilžės, Plieno gatvėse, Šiaurės prospekte.

Eglutes galima nuvežti ir į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Glaudėnų kaime.

Vazonuose užaugintos eglutės nemokamai priimamos Klaipėdos universiteto botanikos sode.

"Iki sausio 23 d. pagal grafiką bus surenkamos žaliosios atliekos. Eglutes galima palikti ir šalia bendro naudojimo konteinerių. Bet kuriuo atveju, jau ne pirmus metus dirbame pagal šią sistemą, susitvarkysime", – teigė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro atstovas.