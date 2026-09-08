Svetimą automobilį gelbėjo nuo lietaus

Apie neįprastą situaciją geranoriškai pasielgęs žmogus pats parašė „Facebook“ grupėje „Riportas – Žvejybos uosto rajono kaimynai“.
Jis kreipėsi į automobilio savininką, tikėdamasis, kad šis pamatys žinutę ir sužinos, kas nutiko jo automobiliui.
„Savininkas gal nepyks, bet užmiršai visiškai uždaryti langą. Pradėjo lyti tiesiai į mašiną, tai nežinojau, kaip kitaip padėti, todėl užklijavau tau langą. Jeigu žinote savininką, prašau, praneškite jam“, – viešai rašė klaipėdietis.
Prie įrašo pridėtose nuotraukose matyti, kad automobilio langas uždengtas permatoma plėvele.
Taip žmogus, panašu, bandė apsaugoti automobilio saloną nuo lietaus, kol savininkas grįš.
Daugelis komentavusių žmonių taip pat gyrė klaipėdietį už tai, kad jis ne tik pastebėjo problemą, bet ir pats ėmėsi veiksmų.
„Šaunu, kad dar tokių gerų žmonių yra, kurie pagalvoja apie kitus“, – komentavo vienas miestietis.
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