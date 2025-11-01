Teismas grąžino Marių Garbenį į darbą Klaipėdoje

2023 m. jis buvo vienintelis iš penkių Lietuvoje tokias pareigas užimančių pareigūnų, kuriam rotacijos komisija nepratęsė kadencijos.
Pagyrimų sulaukęs ir skatintas už puikią tarnybą M. Garbenis nesuprato tokio sprendimo. Dar nesibaigus rotacijos komisijos darbui, jis sulaukė pasiūlymo užimti žemesnes pareigas, nors tuo metu laisvos buvo Vilniaus ir Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (PGT) vadovų vietos.
M. Garbenis pradėjo eiti mažiau apmokamas pareigas Panevėžyje, mat turi išlaikyti šeimą. Bet su sprendimu nepalikti vadovauti Klaipėdos PGT ar perkelti į analogiško lygio pareigas nesutiko. Pareigūnas pateikė skundą teismui dėl, jo manymu, neteisingo sprendimo jo atžvilgiu.
Pernai birželio viduryje Regionų administracinis teismas M. Garbenio skundą atmetė. Šį sprendimą jis apskundė.
Šių metų spalio 29 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino ankstesnį žemesnės instancijos teismo sprendimą ir patenkino M. Garbenio apeliacinį skundą.
Taip buvo panaikintas 2023 m. rugsėjo 12 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas, kuriuo M. Garbenis buvo perkeltas į žemesnes pareigas.
Teismas grąžino jį į Klaipėdos PGT viršininko ar kitas lygiavertes pareigas.
M. Garbenio išleistus bylinėjimuisi daugiau nei 5 tūkst. eurų jam turėtų grąžinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Šis sprendimas nebegali būti skundžiamas ir įsiteisėjo jo priėmimo dieną.
Kaip departamentas vykdys teismo sprendimą, turėtų netrukus paaiškėti.
