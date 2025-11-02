Teismo vitrinoje – lietuvės dizainerės flamenko suknelės, sužavėjusios ispanus

Rima Pocevičienė žinoma dėl savo unikalios kūrybos, subtilaus rankų darbo ir įspūdingo dizaino, sužavėjusio net visko mačiusius ispanus. Ispanijos saulės šviesa ir Rimos lietuviškos šaknys paverčia išskirtines iš aplinkai nekenksmingų audinių pasiūtas flamenko sukneles nepaprastais meno kūriniais, kupinais meistriškumo, subtilumo, judesio ir egzotiškų spalvų.
Dizainerė yra Andalūzijos flamenko mados ir amatų asociacijos „Qlamenco“ narė, kiekvienais metais pristatanti naujas kolekcijas tarptautiniame flamenko mados renginyje „Simof“ Sevilijoje. Ji taip pat vadovauja Almonte įsikūrusiai drabužių siuvimo įmonei „Atelier Rima“.
Išskirtinis ir Ispanijoje dar nematytas R. Pocevičienės kūrinių braižas – lietuviško lino panaudojimas kuriant sukneles. Ši detalė ispanams tapo tikra naujiena, o pačiai kūrėjai tai yra būdas išreikšti savitumą ir sujungti dvi kultūras. „Man flamenko suknelės yra kaip paveikslas. Kai jas kuriu, atrodo, kad piešiu“, – teigia dizainerė.
Ispanai sako, kad Lietuvoje gimusi Rima turi andalūzišką sielą, ir pažvelgus į jos kūrinius tuo nesunku patikėti.
Parodą Klaipėdos apygardos teismo vitrinoje, esančioje Herkaus Manto, S. Daukanto ir Ligoninės gatvių sankirtoje, apžiūrėti galima iki lapkričio mėnesio vidurio.
