Neringos politiko Vainučio „čekiukų“ byla nutraukta, tačiau jis netenka mandato

674 eurus pasisavinusio ir kaltę pripažinusio Neringos tarybos nario byla nutraukta.
Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad byloje įrodyta, jog L. Vainutis trejus metus klastojo savivaldybės tarybos nario išlaidų ataskaitas, teikė svetimus degalų įsigijimo kvitus ir apgaule savo naudai įgijo lėšas, padarydamas jai ir valstybei didelę neturtinę žalą.
Teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą dėl L. Vainučio piktnaudžiavimo tarnyba siekiant turtinės naudos, išsprendė prašymą šiam tarybos nariui taikyti laidavimo institutą.
„Apeliacinis teismas padarė išvadą, kad yra nustatytos visos įstatyme įtvirtintos sąlygos, leidžiančios L. Vainutį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal sutuoktinės laidavimą – jis nusikalto pirmą kartą, viso proceso metu pripažino savo kaltę ir gailėjosi, atlygino savivaldybei padarytą turtinę žalą“, – rašoma teismo pranešime.
Teismas įvertino ir tai, kad L. Vainučio sutuoktinė yra pasitikėjimą keliantis asmuo ir turi realias galimybes įgyvendinti savo, kaip laiduotojos, pareigas bei padaryti sutuoktiniui teigiamą įtaką.
Tačiau jam palikta galioti Klaipėdos apygardos teismo skirta baudžiamojo poveikio priemonė – trejus metams būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Pagal šį nuosprendį tarybos narys L. Vainutis netenka tarybos nario mandato. Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsigalioja iškart.
L. Vainutis yra išrinktas pagal Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratų sąrašą.
Skelbdamas naują verdiktą, teisėjas Evaldas Pašilis sakė, kad nauja bausmė skirta atsižvelgus, kad asmuo prisipažino ir gailisi, taip pat į neseniai įsigaliojusius įstatymo pataisas dėl piktnaudžiavimo.
ELTA primena, kad neseniai įsigaliojo įstatymų pataisos, pagal jas piktnaudžiavimas priskirtas prie apysunkių nusikaltimų, iki pataisų toks nusikaltimas buvo priskiriamas prie sunkių.
Piktnaudžiavimą priskyrus prie apysunkių nusikaltimų atsirado galimybė kaltę pripažinusiems įtariamiesiems taikyti laidavimą ir nutraukti jų bylas, tokie asmenys laikomi neteistais.
Ankstesniu nuosprendžiu Neringos tarybos nariui „čekiukų“ byloje buvo skirta 7,5 tūkst. eurų bauda bei atimta teisė trejus metus dirbti valstybės tarnyboje.
Bylos duomenimis, L. Vainutis, eidamas Neringos savivaldybės tarybos nario pareigas ir piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, 2019–2022 metais suklastojo dešimt tarybos nario išlaidų ataskaitų.
Teismo nuosprendis kasacine tvarka per tris mėnesius gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Nuo 2025 m. iki šiol Lietuvos apeliacinis teismas jau išnagrinėjo ir paskelbė dešimt sprendimų „čekiukų“ bylose. Dar trys tokio pobūdžio bylos šiuo metu nagrinėjamos, dvi bylos bus pradėtos nagrinėti, o vienoje byloje teisėjų kolegija išėjo priimti sprendimo.
