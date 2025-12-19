Teismas baigė nagrinėti Nijolės Dirginčienės „čekiukų“ bylą

„Bylą išnagrinėjo, sprendimas bus skelbiamas 2026 metų sausio 28-ąją“, – BNS nurodė teismo atstovė Eglė Mažuolė.
Kaip rašė BNS, N. Dirginčienės „čekiukų“ baudžiamoji byla teismui perduota liepos pradžioje, joje politikė kaltinama sukčiavimu, piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ar disponavimu tokiais dokumentais.
Valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Darius Valkavičius savo baigiamojoje kalboje lapkritį teismo paprašė politikei skirti 10 tūkst. eurų baudą ir ketveriems metams atimti teisę būti renkamai, skiriamai į valstybės, savivaldybės įstaigų pareigas.
Prokuratūros duomenimis, 2019–2021 metais N. Dirginčienė, eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas apie neva patirtas degalų, interneto paslaugų, įrangos, transporto priemonės remonto išlaidas.
Ikiteisminio tyrimo metu teisėsauga nustatė, kad politikė apgaule savo naudai šitaip įgijo 6 tūkst. 317 eurų. N. Dirginčienė savivaldybei grąžino per 5 tūkst. 639 eurus, todėl prokuroras civiliniu ieškiniu prašo atlyginti 677 eurų turtinę žalą.
Bylos teisminio nagrinėjimo metu politikė visiškai nepripažino savo kaltės.
Birštono savivaldybei N. Dirginčienė vadovauja nuo 2008 metų. Pastaruosiuose 2023-iųjų savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose ji buvo išrinkta pirmajame ture, gavusi per 54 proc. rinkėjų palaikymo.
BNS primena, kad pareiškus įtarimus, ilgametė socdemė sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje.
