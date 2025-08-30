Terminalų operatorė fiksuoja augimą

Grynojo pelno rodikliai
Be pasiektų puikių finansinių rezultatų, „KN Energies“ per šį laikotarpį pasirašė svarbią krovos sutartį su „ORLEN Lietuva“, stiprino partnerystes Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, sėkmingai tęsė naujųjų energijos rūšių bei aplinkosauginius projektus.
„Pasiekti finansiniai rezultatai atspindi kryptingą ir profesionalų mūsų komandos darbą, virstantį į nuoseklų bendrovės augimą bei apčiuopiamą naudą akcininkams“, – teigė „KN Energies“ finansų direktorius Tomas Tumėnas.
Didžiausia bendrovės dalininkė yra Energetikos ministerija, valdanti 72,47 proc. akcijų.
Komentuodamas bendrovės rezultatus, T. Tumėnas atkreipė dėmesį į grynojo pelno rodiklį, kuris, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, šoktelėjo net 5,3 karto – iki 8,6 mln. eurų.
Pasak kompanijos finansų direktoriaus, tokį šuolį lėmė netipiški pernykščiai rodikliai, kurie atsirado dėl planinio suskystintų gamtinių dujų (SGD) laivo-saugyklos „Independence“ remonto sausajame doke.
Pernai Klaipėdos SGD terminalas neveikė pusantro mėnesio, tad šiemet išdujinimo ir perkrovos apimtys išaugo beveik pusantro karto, atitinkamai uždirbtas ir didesnis pelnas, augo šio segmento EBITDA ir grynojo pelno rodikliai.
Svarbus įvykis šiame segmente – gegužę pasirašyta 19,3 mln. eurų sutartis su tarptautinį konkursą laimėjusia bendrove „Kauno tiltai“, kuri suprojektuos ir pastatys po Kuršių mariomis einančią elektros jungtį su „Independence“.
Įgyvendinus šį projektą, CO2 emisijos Klaipėdos SGD terminale turėtų sumažėti iki 30 proc.
Pasak įmonės vadovų, projektas suteiks patirties ir žinių, kurias bus galima pasitelkti dirbant kitose valstybėse, kadangi Klaipėdos SGD terminalas bus tarp pirmųjų taip elektrifikuotų SGD terminalų Europoje.
Krova išlieka stabili
Iš viso per pusmetį bendrovė iš 42 laivų perkrovė 924 tūkst. tonų SGD, iš kurių 118,9 tūkst. tonų Klaipėdos SGD paskirstymo stotyje perkrauta į SGD autocisternas.
Daugiausia SGD – apie 70 proc. – pirmąjį pusmetį dujovežiais atgabenta iš JAV.
Skystųjų energijos produktų krova išlieka stabili.
Per pirmąjį pusmetį „KN Energies“ skystųjų produktų terminaluose perkrovė 1,83 mln. tonų skystųjų energijos produktų.
Tai 4 proc. mažiau nei pernai, daugiausia dėl įvykių pasaulinėse ir regioninėse rinkose bei riboto kuro paklausos augimo lemtos mažesnės benzino krovos.
Nepaisant to, finansiniai rezultatai segmente gerėjo: pajamos augo 3 proc. – nuo 14,6 mln. eurų iki 15 mln. eurų, o pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją padidėjo 15 proc. – nuo 6 mln. eurų iki 6,9 mln. eurų, o grynasis pelnas šoktelėjo 21 proc. – nuo 3,1 mln. eurų iki 3,7 mln. eurų.
Metų pradžioje pasirašyta nauja krovos sutartis su vienu svarbiausių klientų ir strateginiu įmonės partneriu „ORLEN Lietuva“.
Šis abiem šalims svarbus susitarimas „KN Energies“ leis užtikrinti stabilią Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalo veiklą bei investicijų tęstinumą.
Kaip teigiamą pokytį T. Tumėnas išskiria ir nuosekliai augančią biodegalų krovą, kurių per pusmetį krauta net 28 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.
Skystųjų energijos produktų krova išlieka stabili.
„Per Klaipėdą aktyviai eksportuotas ukrainietiškas etanolis, pradėtas krauti naujas produktas UCO (naudotas kepimo aliejus). Įmonė taip pat rengiasi ir kitų naujų produktų – SAF (tvaraus aviacinio kuro) bei metanolio krovai. Segmento pajamas didino ir didesnės pajamos iš produktų saugojimo veiklos“, – komentavo T. Tumėnas.
Dėmesys augantiems regionams
Pirmąjį 2025 m. pusmetį komercinės SGD veiklos grynasis pelnas siekė 1,8 mln. eurų – tai 25 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
Pajamos išliko santykinai stabilios ir sudarė 5,1 mln. eurų (4,6 proc.), tačiau pelningumą mažino 14,6 proc. išaugusios sąnaudos, daugiausia dėl skirtingų tarptautinių projektų įgyvendinimo etapų ir su tuo susijusių kaštų.
Šiuo metu „KN Energies“ tęsia SGD terminalo Brazilijos Acu uoste operavimą, keturių Vokietijos SGD terminalų komercinį operavimą, o vasarą po intensyvaus pasiruošimo perima ir techninį antrojo Vilhelmshafeno SGD terminalo operavimą.
„KN Energies“ pirmąjį šių metų pusmetį stiprino dėmesį Azijos ir Ramiojo vandenyno regionui, kur sparčiai auga SGD infrastruktūros paklausa.
Birželį Hanojuje bendrovė pratęsė strateginio bendradarbiavimo sutartį su Pietų Korėjos „SK Innovation E&S“, o kartu aktyviai siekia investicijų ir partnerystės SGD srityje galimybių šiame bei kituose sparčiai augančiuose regionuose.
(be temos)
(be temos)
(be temos)