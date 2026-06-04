Traukinių stotyje – dvi valandos nežinios

„Galėjo bent jau informuoti“
Keleiviai Klaipėdos geležinkelio stotyje per garsiakalbį girdėjo pranešimus, kad traukinys vėluos – kai kurie pranešimus gavo ir į telefonus.
Tačiau laukimas užsitęsė ne pusvalandį ir net ne valandą – į Vilnių turėjęs išvykti traukinys pajudėjo tik po dviejų valandų.
Keleiviai neslėpė pasipiktinimo – anot jų, labiausiai erzino ne pats vėlavimas, o nežinia ir informacijos trūkumas, ar kelionė tikrai įvyks.
Traukinys maršrutu Klaipėda–Vilnius gegužės 31 dieną turėjo išvykti 17.15 val. Vis dėlto keleiviai į kelionę leidosi tik apie 19.15 val.
Žmonės pasakojo, kad apie vėlavimą buvo informuojama likus vos kelioms minutėms iki numatyto išvykimo.
Pirmiausiai buvo pranešta, kad traukinys vėluos penkiolika minučių, tačiau vėliau toks pats pranešimas kartojosi daug kartų.
Po daugiau nei valandos keleiviai girdėjo tik informaciją, kad traukinys išvyks „su pavėlavimu“, tačiau nebebuvo konkrečios informacijos, kada jis apskritai atvyks.
„Galėjo bent jau informuoti, kad tiek valandų teks laukti, o dabar buvome visiškoje nežinioje. Būčiau žinojęs, būčiau spėjęs nueiti pavakarieniauti ar bent ramiai atsitraukti nuo perono. O dabar visą laiką jautėsi įtampa – nežinai, ar traukinys pasirodys po penkių minučių, ar po valandos“, – pasakojo tądien traukinio laukęs klaipėdietis Vaidas.
Netrūko sąmyšio
Pasak keleivių, stotyje netrūko sumišimo. Vieni piktinosi garsiai, kiti ėjo teirautis geležinkelio stoties darbuotojų, tačiau aiškios informacijos esą trūko.
Daugiausiai nepasitenkinimo reiškė keleiviai, vykę į Vilnių, – žmonės suprato, kad sostinę pasieks tik vidurnaktį.
Žmonės nerimavo, ar traukinys iš viso atvyks, o jei neatvyks, ar bus grąžinami pinigai už jau įsigytus bilietus.
Pasak kai kurių keleivių, traukinių vėlavimai pastaruoju metu esą pasitaiko vis dažniau.
Nors keliolikos minučių paklaidos daugelis nesureikšmina, dviejų valandų laukimas daugeliui tapo kantrybės išbandymu.
Išvyko dviem valandomis vėliau nei planuota.
Tokie atvejai – nedažni
Keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ atstovai paaiškino, kad vėlavimą lėmė techniniai gedimai.
„Traukinys, gegužės 31 d. kursavęs maršrutu Klaipėda–Vilnius, dėl techninių gedimų iš Klaipėdos išvyko dviem valandomis vėliau nei planuota. Keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ komanda, identifikavusi techninius gedimus, siekė užtikrinti, kad į kelią būtų išleistas saugus ir patikimas riedmuo“, – teigė bendrovės komunikacijos partnerė Julija Leimonė.
Anot atstovės, tokie atvejai nėra dažni, o bendras traukinių punktualumo rodiklis šiuo metu siekia apie 97 proc.
Vis dėlto keleiviai tikina, kad tokiose situacijose svarbiausia – aiški ir tiksli komunikacija. Žmonių teigimu, daug didesnį nepasitenkinimą sukėlė ne pats techninis gedimas, o nuolatinis laukimas nežinioje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)