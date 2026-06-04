 Traukinių stotyje – dvi valandos nežinios

Traukinių stotyje – dvi valandos nežinios

2026-06-04 11:28
Klaudija Audickaitė

Į Vilnių ketinę vykti keleiviai Klaipėdos geležinkelio stotyje dvi valandas laukė nežinioje – žmonės tikino nesupratę, kada traukinys pagaliau pajudės ir kodėl vėluoja.

Painiava: stotyje netrūko sumišimo – vėluojančio traukinio laukė gausybė keleivių.

„Galėjo bent jau informuoti“

Keleiviai Klaipėdos geležinkelio stotyje per garsiakalbį girdėjo pranešimus, kad traukinys vėluos – kai kurie pranešimus gavo ir į telefonus.

Tačiau laukimas užsitęsė ne pusvalandį ir net ne valandą – į Vilnių turėjęs išvykti traukinys pajudėjo tik po dviejų valandų.

Keleiviai neslėpė pasipiktinimo – anot jų, labiausiai erzino ne pats vėlavimas, o nežinia ir informacijos trūkumas, ar kelionė tikrai įvyks.

Traukinys maršrutu Klaipėda–Vilnius gegužės 31 dieną turėjo išvykti 17.15 val. Vis dėlto keleiviai į kelionę leidosi tik apie 19.15 val.

Žmonės pasakojo, kad apie vėlavimą buvo informuojama likus vos kelioms minutėms iki numatyto išvykimo.

Pirmiausiai buvo pranešta, kad traukinys vėluos penkiolika minučių, tačiau vėliau toks pats pranešimas kartojosi daug kartų.

Po daugiau nei valandos keleiviai girdėjo tik informaciją, kad traukinys išvyks „su pavėlavimu“, tačiau nebebuvo konkrečios informacijos, kada jis apskritai atvyks.

„Galėjo bent jau informuoti, kad tiek valandų teks laukti, o dabar buvome visiškoje nežinioje. Būčiau žinojęs, būčiau spėjęs nueiti pavakarieniauti ar bent ramiai atsitraukti nuo perono. O dabar visą laiką jautėsi įtampa – nežinai, ar traukinys pasirodys po penkių minučių, ar po valandos“, – pasakojo tądien traukinio laukęs klaipėdietis Vaidas.

Nesklandumai: paskutinėmis minutėmis iki traukinio atvykimo, ekrane mirguliavo užrašas, kad vėlavimo laikas – dvi valandos.
Nesklandumai: paskutinėmis minutėmis iki traukinio atvykimo, ekrane mirguliavo užrašas, kad vėlavimo laikas – dvi valandos. / Dienraščio „Klaipėda“ skaitytojo nuotr.

Netrūko sąmyšio

Pasak keleivių, stotyje netrūko sumišimo. Vieni piktinosi garsiai, kiti ėjo teirautis geležinkelio stoties darbuotojų, tačiau aiškios informacijos esą trūko.

Daugiausiai nepasitenkinimo reiškė keleiviai, vykę į Vilnių, – žmonės suprato, kad sostinę pasieks tik vidurnaktį.

Žmonės nerimavo, ar traukinys iš viso atvyks, o jei neatvyks, ar bus grąžinami pinigai už jau įsigytus bilietus.

Pasak kai kurių keleivių, traukinių vėlavimai pastaruoju metu esą pasitaiko vis dažniau.

Nors keliolikos minučių paklaidos daugelis nesureikšmina, dviejų valandų laukimas daugeliui tapo kantrybės išbandymu.

Išvyko dviem valandomis vėliau nei planuota. 

Tokie atvejai – nedažni

Keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ atstovai paaiškino, kad vėlavimą lėmė techniniai gedimai.

„Traukinys, gegužės 31 d. kursavęs maršrutu Klaipėda–Vilnius, dėl techninių gedimų iš Klaipėdos išvyko dviem valandomis vėliau nei planuota. Keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ komanda, identifikavusi techninius gedimus, siekė užtikrinti, kad į kelią būtų išleistas saugus ir patikimas riedmuo“, – teigė bendrovės komunikacijos partnerė Julija Leimonė.

Anot atstovės, tokie atvejai nėra dažni, o bendras traukinių punktualumo rodiklis šiuo metu siekia apie 97 proc.

Vis dėlto keleiviai tikina, kad tokiose situacijose svarbiausia – aiški ir tiksli komunikacija. Žmonių teigimu, daug didesnį nepasitenkinimą sukėlė ne pats techninis gedimas, o nuolatinis laukimas nežinioje.

Šiame straipsnyje:
traukinys
vėlavimas
nežinia

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Komentarai

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Kukis
Kol toks bardakas - važiuoju autobusais. Ir pasisiuskite sau...2026 m o traukinių greitis - apgailėtinas.
2
0
Nežiniukas (dvi
Klaipėda - Vilnius 300 kilometrų. Traukinys sugaišta 5 valandas. vadinasi vidutinis traukinio "GREITIS" 60 km/h. 2026 metai....... Auuuu. LTG? Kai tuo tarpu Klaipėda - Vilnius autobusas pvz. 8:00 -11:55 , arba 10:00-13:55 tai yra 3 valandos ir 55 minutės. Kaina 26 eurai. na o Klaipėda - Vilnius traukinys 780 10:10-15:15 5 valandos ir 5 minutės. 1 klasė 38,20 euro, 2 klasė 26,80 euro...... Traukinai vėluoja, kiek skundų buvo, kad vasarą neveikia kondicionierius traukinio vagone, net vandens nesugebėjo pasiūlyti keleiviams per karštį. Žodžiu "aukščiausio lygio" vadyba, "menedžmentas" , kaip išmelžti max pinigų, ir pateikti mininum komforto, patogumo, etc. Taip ir toliau... 60 km į valandą greičiu......
6
-1
Traukiniautojas
Man tai juokingas tas LTG "marketingas". visokie "traukinaiutojai", vos ne "grybautojai". Siunčia į e-mailą visokias kvailas reklamas. Būk tai kažkas kelionėje bus nemokamai. Man tai užtenka pasivaikščioti po Klaipėdos miesto geležinkelio stotį. Viskas nušiurę, metalinės kėdės laukimo salėje baisios ( metalinės, nes stotis "ginasi" nuo bomžų....) Tualetas mokamas, neprižiūrimas. Bet už tai salėje stovi net du kavos aparatai automatai. Viename kava 2 eurai, kitame kava 2,20 euro, galite rinktis......Yra stovas bukletams "Klaipėdos miesto schema, lankytinos vietos" stovas aišku savime tuščias. Žodžiu stoties infrastruktūra kaip nuošaliame Baltarusijos miestelyje. GĖDA.
11
-1
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