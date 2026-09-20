Turguje – šiukšlių krūva

Klaipėdietė vieną rytą vaikščiodama po Tilžės turgų nusprendė nueiti iki pat jo pabaigos. Pasak moters, toje vietoje prekiaujama ne drabužiais, o įvairiais smulkiais daiktais, įrankiais ir naudotais rakandais.
Būtent ten klaipėdietė ir pastebėjo, jos teigimu, nemažą šiukšlių krūvą.
„Labiausiai mane nustebino ne pati šiukšlių krūva, o tai, ką netrukus pamačiau“, – pasakojo moteris.
Anot jos, netoli šios vietos prekiavęs vyras priėjo prie išmestų daiktų, pasiėmė purviną vaikišką kėdutę ir nusinešė ją į savo prekybos vietą. Moteris teigė mačiusi, kaip kėdutė buvo padėta tarp kitų parduodamų daiktų.
Tokį vaizdą pamačiusi klaipėdietė liko nustebusi ir ėmė svarstyti, ar išmesti daiktai gali būti paliekami būtent tam, kad juos pasiimtų kiti žmonės.
„Nejaugi šiukšles žmonės tam ir palieka, kad kažkas jas pasiimtų ir parduotų?“ – svarstė ji.
Moters teigimu, susidariusi šiukšlių krūva priminė sąvartyną.
„Iš viso, kodėl turguje turi būti tokia krūva, netvarka? Atrodo kaip kažkoks sąvartynas“, – piktinosi klaipėdietė.
Tilžės turgaus administraciją kol kas dienraščiui nepateikė jokio atsakymo apie susiklosčiusią situaciją.
Dėl pastebėtos šiukšlių krūvos buvo kreiptasi dar rugpjūčio 28 dieną, su prašymu situaciją pakomentuoti raštu.
Kadangi atsakymo nebuvo sulaukta, pakartotinai į administraciją kreiptasi rugsėjo 9-ąją, tačiau atsakymo gauti taip pat nepavyko.
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