 Tvarkomame kieme – automobilis

Tvarkomame kieme – automobilis

2026-10-01 16:42
Klaudija Audickaitė

Nors kiemas iškastas ir akivaizdu, kad vyksta remonto darbai, stovinčių automobilių čia vis tiek atsiranda. Tokį vaizdą pastebėję klaipėdiečiai stebisi, kad tvarkomoje teritorijoje kai kurie vairuotojai vis dar bando važiuoti ir palieka savo automobilius.

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Nemandagu: kiemas išraustas, tačiau kai kurie vairuotojai vis tiek stato automobilius.
Nemandagu: kiemas išraustas, tačiau kai kurie vairuotojai vis tiek stato automobilius. / „Facebook“ grupės „Debreceno“ nuotr.

Vienoje feisbuko grupėje paviešintoje nuotraukoje matyti tvarkomas daugiabučių kiemas, esantis Debreceno gatvėje.

Važiuojamoji dalis šiuo metu gerokai išrausta, sustatyti darbų zoną žymintys atitvarai.

Nepaisant vykstančių darbų ir atitvarų, kieme stovi paliktas automobilis – būtent toks vaizdas ir atkreipė gyventojų dėmesį.

Socialiniuose tinkluose žmonės tokius atvejus pastebi ne pirmą kartą.

Miestui tvarkant daugiabučių kiemus, vairuotojams laikinai tenka susidurti su nepatogumais, tačiau kartu tikimasi ir jų supratingumo, kol darbai nėra baigti.

Debreceno gatvės kvartale šiuo metu vyksta intensyvūs infrastruktūros tvarkymo darbai – čia atnaujinamos įvažiuojamųjų kelių dangos, tvarkomi šaligatviai, plečiamos automobilių stovėjimo aikštelės.

Skirtingose gatvės vietose numatyta įrengti beveik 300 papildomų parkavimo vietų.

Šiame straipsnyje:
Debreceno gatvė
automobilis
Klaipėda
kiemų remontas
automobilių statymas
vairuotojai
parkavimo vietos

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