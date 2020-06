Tyrimas: pinigus taupo dauguma lietuvių, bet santaupos – vis dar „kojinėse“

Tyrimas rodo, kad 30 proc. taupančių šalies gyventojų kiekvieną mėnesį taupyti skiria ne fiksuotą pajamų dalį, o kaskart skirtingą sumą. Likusiųjų įpročiai taip pat išsiskiria – maždaug ketvirtadalis (24 proc.) gyventojų kas mėnesį taupymui skiria apie dešimtadalį, 19 proc. – daugiau kaip dešimtadalį, o kas penktas taupantis gyventojas – 5 proc. pajamų. 17 proc. lietuvių netaupo visai – dauguma jų (14 proc.) sako, kad to nedaro, nes nelieka pinigų, rodo tyrimas.

Be to, tyrimo duomenys atskleidė, kad taupantys Lietuvos gyventojai vis dar nepasirenka racionalių būdų įdarbinti pinigus – 21 proc. laiko pinigus einamosiose sąskaitose be jokio papildomo uždarbio, o 16 proc. vis dar taupo paprasčiausiai kaupdami grynuosius. Taupyti einamojoje sąskaitoje kiek dažniau linkę didžiųjų miestų gyventojai, tačiau grynuosius pinigus vienodai linkę kaupti tiek didmiesčių, tiek mažesnių miestų, tiek ir kaimo vietovių gyventojai.

„Taupymas ateities poreikiams bei galimybės „įdarbinti“ savo pinigus yra viena svarbiausių asmens finansinio stabilumo užsitikrinimo priemonių. Nepaisant to, daugelis Lietuvos gyventojų dar neturi susiformavusių nuoseklaus taupymo įpročių. Kita vertus, reikia pripažinti, kad norinčių saugiai ir palankiomis sąlygomis taupyti gyventojų pasirinkimai iki šiol buvo gana riboti“, – sako „General Financing banko“ vyriausiasis finansų pareigūnas Valdas Bernatavičius.

Tai patvirtina ir pats tyrimas. Jo duomenimis, net 60 proc. šalies gyventojų bankuose netaupo dėl nulinių arba labai žemų palūkanų. Be to, tyrimas atkleidžia, kad maždaug penktadalis (26 proc.) gyventojų laiko indėlius bankuose, tačiau net 91 proc. jų nėra patenkinti savo bankų siūlomomis palūkanomis. Dažniausiai indėlius banke laiko aukščiausio ir vidutinio lygio vadovai, pensininkai, smulkūs verslininkai bei ūkininkai.

„Nepaisant to, kad gyventojai dar ne visuomet turi tinkamus taupymo įpročius, priemones ar nežino apie tai, jog indėliai iki 100 000 Eur, laikomi visose Lietuvos Respublikoje registruotose kredito įstaigose, yra apdrausti, matyti, jog poreikis kaupti lėšas tikrai egzistuoja. Tai buvo viena iš priežasčių, paskatinusių mus išplėsti savo paslaugų spektrą ir tapti banku bei gyventojams pasiūlyti galimybę indėlius laikyti ne su nulinėmis, o šiuo metu itin patraukliomis palūkanomis ir iš savo lėšų dar uždirbti. Pristatome rinkoje itin konkurencingą ir patrauklų produktą, tad visiems indėliams, kokia jų trukmė bebūtų – nuo 1 mėn. iki 36 mėn. – taikysime vienodas, aukštas palūkanas“, – sako V. Bernatavičius.

Specializuoto banko licenciją Europos Centrinis Bankas UAB „General Financing“ suteikė praėjusių metų vasarą, o atlikusi visus reikiamus pasiruošimo darbus šių metų gegužės 18 dieną finansų bendrovė tapo Lietuvos bankinio sektoriaus dalimi. Nuo birželio 8 dienos bankas teikia ne tik vartojimo paskolas, autolizingo, medlizingo bei refinansavimo paslaugas, bet ir priima terminuotuosius gyventojų indėlius.

Iki 2020 m. liepos 12 d. ypač patrauklios visų terminuotųjų indėlių palūkanos – nepriklausomai nuo sutarties termino – net 2%!

Mažiausia terminuotojo indėlio suma – 500 eurų, didžiausia – 100 000 eurų (pagal vieną indėlio sutartį). Indėlio sutarties terminas – pasirinktinai: 1, 3, 6, 12, 24 ar 36 mėnesiai. Palūkanos išmokamos kartu su indėliu, pasibaigus sutarties terminui. Terminuotojo indėlio sutartį galite sudaryti atvykę į GENERAL FINANCING BANKO Klientų aptarnavimo skyrių, PC „BIG 2“, Taikos pr. 141, ir PPC „Akropolis”, Taikos pr. 61, Klaipėda.