Uostamiesčio darželių sąlygas gerins kitų sąskaita?

Planai kelia nerimą

Uostamiesčio savivaldybė rengiasi remontuoti lopšelį-darželį "Svirpliukas".

Kol įstaigos patalpose plušės darbininkai, darželinukus numatyta perkelti į specialiai tam Klaipėdos lopšelio-darželio "Obelėlė" teritorijoje atsirasiančius modulinius pastatus.

Tokius planus "Obelėlės" auklėtinių tėvai sutiko ne ypač palankiai.

Klaipėdiečiai baiminasi, kad, ugdymo įstaigos kieme atsiradus minėtiems moduliams, vaikai praras šiuo metu tvarkingas žaidimų aikšteles, kurios esą bus iškeltos kiek toliau, ant žolės.

Be to, baiminamasi, kad modulinių pastatų statybos metu darželinukai bus priversti klampoti purvynu.

"Obelėlės" darželinukų tėvai taip pat prognozuoja, kad, kai įstaigos teritorijoje bus daugiau vaikų, nepatogumų patirs ir jie patys, kasryt atvežantys ir vakarais atvykstantys pasiimti savo atžalų.

Gyventojų kreipimosi jau sulaukė ir Klaipėdos savivaldybės atstovai.

"Jie komentuoja, kad jų vaikams bus pablogintos žaidimų lauke sąlygos. Mes taip nemanome", – apibendrino Klaipėdos savivaldybės projektų skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Dulkytė.

Vietos nepritrūks

Pašnekovė patikino, kad visi darbai darželio teritorijoje bus atliekami laikantis nustatytų higienos normų, todėl vaikų kasdienybė nepablogės – vietos užteks visiems.

"Be to, kadangi į teritoriją ateiname su naujais statiniais, planuojame ir to sklypo pagerinimus", – patikino I.Dulkytė.

Anot pašnekovės, tos žaidimų aikštelės, kurių vietos prireiks naujiems moduliniams statiniams, bus perkeltos į kitas vietas ir bus įrengtos taip, kad vaikams jose būtų patogu žaisti.

Taip pat planuojama darželio tvorą perkelti kiek tolėliau – iki pat sklypo ribos, tad šiek tiek prasiplės "Obelėlės" kiemas.

Tiesa, papildomų stovėjimo vietų atvykstantiems tėvams įrengti neplanuojama.

"Toje gatvėje yra ir mokyklų. Dabar padidės viena kita mašina, tačiau viskas yra laikinai", – aiškino savivaldybės darbuotoja.

Startas – gegužę

Numatoma, kad minėti moduliniai pastatai lopšelio-darželio "Obelėlė" teritorijoje bus įrengiami gegužę.

Kol kas planuojama, kad "Obelėlės" kieme moduliai stovės dvejus metus, kol lopšelyje-darželyje "Svirpliukas" vyks remonto darbai.

"Tačiau jeigu matysime, kad reikia remontuoti dar vieną darželį arba trūksta vietų mieste, ta sutartis bus pratęsta dar dvejiems metams", – dėstė I.Dulkytė.

Planuojamuose moduliniuose pastatuose prie "Obelėlės" tilps 55–60 vaikų.