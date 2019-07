Uostamiesčio gatvėse – chaosas: kelto laukia šimtai automobilių (papildyta)

Ketvirtadienį su redakcija susisiekę poilsiautojai iš sostinės negailėjo piktų žodžių bendrovei "Smiltynės perkėla".

"Nesuprantame, kas vyksta. Eilėje jau stovime valandą, pajudėjome vos kelis metrus. Negi turėsime kelto laukti iki vakaro? O gal iki penktadienio? Perkėlos vadovai privalėjo pasiruošti tokiems poilsiautojų srautams ir suorganizuoti papildomų keltų reisus. Rodos, kad gyvename dar devyniasdešimtuosiuose ir niekam eiliniai žmonės neįdomūs. Neringai paliekame nemažai pinigų, tačiau patekti į ją beveik neįmanoma", – esama situacija piktinosi vilnietis Egidijus.

Kelis kilometrus nusidriekusi eilė prasideda dar Minijos gatvės viduryje, ties posūkiu "Švyturio" arenos link.

Uostamiesčio vairuotojai keikė atvykėlius, mat jie užima ne tik trečiąją eismo juostą, tačiau gudresni svečiai sustoja antroje juostoje ir bando įlįsti į eilę.

Dalis vairuotojų sustoja Minijos ir Varnėnų gatvių sankirtoje, taip užtverdami kelią tiesiai važiuojantiems klaipėdiečiams.

Bendrovės "Smiltynės perkėla" laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas Mindaugo Čiako komentaras:

"Linijoje dirba visi bendrovės turimi automobiliniai keltai: "Neringa", "Baltija" ir "Žalgiris". Keltai dirba be grafiko. Vienas keltas per valandą atlieka tris reisus maršrutu Klaipėda-Smiltynė-Klaipėda. Vieno maršruto trukmė, įskaitant kelto pakrovimo-iškrovimo operacijas, trunka 20 minučių. Vienas keltas vieno reiso metu į vieną pusę (pvz. Klaipėda-Smiltynė) perveža 32-35 lengvuosius automobilius. Laukimo trukmė priklauso nuo to, kiek automobilių laukia eilėje."