 Uostamiesčio mokyklos dairosi ir direktorių, ir mokytojų

Uostamiesčio mokyklos dairosi ir direktorių, ir mokytojų

2026-07-30 16:29
Asta Dykovienė

Iki mokslo metų pradžios likus vos daugiau nei mėnesiui, dvi uostamiesčio mokyklos dar tebeieško vadovų, o tuzinui Klaipėdos gimnazijų ir progimnazijų trūksta per 20 įvairių bendrųjų dalykų mokytojų. Didžiausia – matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų paklausa.

Problema: „Pajūrio“ progimnazija jau daugiau nei dvejus metus neturi nuolatinio įstaigos vadovo.
Problema: „Pajūrio“ progimnazija jau daugiau nei dvejus metus neturi nuolatinio įstaigos vadovo. / Redakcijos archyvo nuotr.

Iki naujų mokslo metų liko mėnuo ir uostamiesčio mokyklos jau dairosi trūkstamų bendrojo lavinimo mokytojų.

Dviejų lietuvių kalbos mokytojų ir dviejų matematikų ieško „Vėtrungės“ gimnazija.

„Aukuro“ gimnazijai, be lituanisto, reikia fizikos bei ekonomikos ir verslumo mokytojų.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų reikia ir „Varpo“ bei „Žemynos“ gimnazijose.

Iš viso dvylikoje miesto mokyklų trūksta 6 matematikų, 6 lietuvių kalbos mokytojų, ieškoma anglų, vokiečių, ispanų kalbų specialistų, fizikų, istorikų bei specialiojo pedagogo.

Vaikų lopšelyje-darželyje „Puriena“ trūksta direktoriaus pavaduotojo bendriesiems reikalams.

Direktoriaus ieškoma „Gedminų“ progimnazijoje, ilgametis įstaigos vadovas mirė šių metų vasarį.

Direktoriaus ieškoma ir „Pajūrio“ progimnazijai, kuri be vadovo jau daugiau nei dvejus metus.

Kai 2024 m. gegužę neblaivi darbo vietoje įkliuvusi „Pajūrio“ progimnazijos direktorė pateikė prašymą atleisti ją iš darbo savo noru, nuo tada mokykla neturi vadovo, todėl vėl skelbiamas konkursas šioms pareigoms užimti.

Klaipėdoje su vaikais iš viso dirba per pusantro tūkstančio pedagogų.

Pedagogų poreikio duomenys Klaipėdos mokyklose dar gali keistis, kai baigsis atostogos.

Šiame straipsnyje:
Pajūrio progimnazija
mokiniai
mokytojai
mokslo metų pradžia
mokyklos
mokyklų vadovai

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Asta Dykovienė
Asta Dykovienė iš kur informaciją gaunat?
1
0
Atrodo, kad
Vėl renkam pliotkas iš feisbuko. Pajūrio progimnazija po to skaudaus įvykio turėjo labai gerą direktorę, bet ji susirgo. Kodėl autorė pateikinėja šmeižiško pobūdžio informaciją?
4
0
FY
norinčių ir galinčiu dirbti yra, bet laikomos vietos "saviem", taip tempiama "guma", ad galėtų priimti nekompetetingus
3
-1
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