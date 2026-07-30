Uostamiesčio mokyklos dairosi ir direktorių, ir mokytojų

Iki naujų mokslo metų liko mėnuo ir uostamiesčio mokyklos jau dairosi trūkstamų bendrojo lavinimo mokytojų.
Dviejų lietuvių kalbos mokytojų ir dviejų matematikų ieško „Vėtrungės“ gimnazija.
„Aukuro“ gimnazijai, be lituanisto, reikia fizikos bei ekonomikos ir verslumo mokytojų.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų reikia ir „Varpo“ bei „Žemynos“ gimnazijose.
Iš viso dvylikoje miesto mokyklų trūksta 6 matematikų, 6 lietuvių kalbos mokytojų, ieškoma anglų, vokiečių, ispanų kalbų specialistų, fizikų, istorikų bei specialiojo pedagogo.
Vaikų lopšelyje-darželyje „Puriena“ trūksta direktoriaus pavaduotojo bendriesiems reikalams.
Direktoriaus ieškoma „Gedminų“ progimnazijoje, ilgametis įstaigos vadovas mirė šių metų vasarį.
Direktoriaus ieškoma ir „Pajūrio“ progimnazijai, kuri be vadovo jau daugiau nei dvejus metus.
Kai 2024 m. gegužę neblaivi darbo vietoje įkliuvusi „Pajūrio“ progimnazijos direktorė pateikė prašymą atleisti ją iš darbo savo noru, nuo tada mokykla neturi vadovo, todėl vėl skelbiamas konkursas šioms pareigoms užimti.
Klaipėdoje su vaikais iš viso dirba per pusantro tūkstančio pedagogų.
Pedagogų poreikio duomenys Klaipėdos mokyklose dar gali keistis, kai baigsis atostogos.
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