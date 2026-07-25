Vėlų penktadienio vakarą, pro pakeltą Pilies tiltą į Dangės upę pirmasis įplaukė vedantysis Lietuvos jūrų muziejaus kurėnas „SüD.1“.
2001 m. ši istorinė Kuršių marių burvaltė buvo atstatyta pagal brėžinius, tad šiemet švenčia 25-metį.
Į Klaipėdos širdį įplaukė dar trylika kitų, ąžuolo lapais vainikuotų, istorinių laivų.
Šių metų tradicinių laivų paradas dedikuojamas Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmečiui, kurio tema – buriavimas ir vėjai.
Lietuvos jūrų muziejaus Kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė teigė, kad Lietuvos jūrų muziejus labai norėjo, kad Jūros šventėje būtų matomi laivai ne tik iš užsienio, bet ir iš Lietuvos paveldo.
„Mes susiejame net keletą tradicijų, bet manome, kad ta jūrinio būriavimo pradžia yra neatsiejama nuo žvejiško paveldo, nuo Kuršių marių burinių valčių – Kurėnų“, – teigė N. Puteikienė.
Šiandien pagrindinis šventės šurmulys persikelia į Dangės krantinę – prie „Žvejo“ skulptūros vykstančiose edukacijose.
Čia lankytojų laukia susitikimas su jaunaisiais buriuotojais, pažintinės edukacijos, jūreivių maistas bei galimybė išbandyti senovinius ginklus.
Šeštadienio vakarą vyks teatralizuotas ,,Memelio kaperių“ pasirodymas „Neramumai Dangėje“ ir naktinis „Dangės flotilės“ paradas „Nakties burės“.
Ankstų sekmadienio rytą, pakilus Pilies tiltui, „Dangės flotilė“ bus išlydėta iš Klaipėdos.
Uostamiesčio širdyje – „Dangės flotilė“
„Dangės flotilė“, kaip ir kasmet, tampa vienu ryškiausių Jūros šventės akcentu. Tradicinių ir istorinių laivų paradas rengiamas jau penkioliktą kartą. Šiemet jis skirtas paminėti Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetį, todėl visą savaitgalį Dangės krantinėje netrūks jūrinių istorijų bei tradicijų.
Vėlų penktadienio vakarą, pro pakeltą Pilies tiltą į Dangės upę pirmasis įplaukė vedantysis Lietuvos jūrų muziejaus kurėnas „SüD.1“.
(be temos)
(be temos)
(be temos)