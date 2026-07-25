 Uostamiesčio širdyje – „Dangės flotilė“

Uostamiesčio širdyje – „Dangės flotilė“

2026-07-25 15:42
Mantė Samėnaitė

„Dangės flotilė“, kaip ir kasmet, tampa vienu ryškiausių Jūros šventės akcentu. Tradicinių ir istorinių laivų paradas rengiamas jau penkioliktą kartą. Šiemet jis skirtas paminėti Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetį, todėl visą savaitgalį Dangės krantinėje netrūks jūrinių istorijų bei tradicijų.

Vėlų penktadienio vakarą, pro pakeltą Pilies tiltą į Dangės upę pirmasis įplaukė vedantysis Lietuvos jūrų muziejaus kurėnas „SüD.1“. 

2001 m. ši istorinė Kuršių marių burvaltė buvo atstatyta pagal brėžinius, tad šiemet švenčia 25-metį. 

Į Klaipėdos širdį įplaukė dar trylika kitų, ąžuolo lapais vainikuotų, istorinių laivų. 

Šių metų tradicinių laivų paradas dedikuojamas Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmečiui, kurio tema – buriavimas ir vėjai.

Lietuvos jūrų muziejaus Kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė teigė, kad Lietuvos jūrų muziejus labai norėjo, kad Jūros šventėje būtų matomi laivai ne tik iš užsienio, bet ir iš Lietuvos paveldo.

„Mes susiejame net keletą tradicijų, bet manome, kad ta jūrinio būriavimo pradžia yra neatsiejama nuo žvejiško paveldo, nuo Kuršių marių burinių valčių – Kurėnų“, – teigė N. Puteikienė.

Šiandien pagrindinis šventės šurmulys persikelia į Dangės krantinę – prie „Žvejo“ skulptūros vykstančiose edukacijose. 

Čia lankytojų laukia susitikimas su jaunaisiais buriuotojais, pažintinės edukacijos, jūreivių maistas bei galimybė išbandyti senovinius ginklus.

Šeštadienio vakarą vyks teatralizuotas ,,Memelio kaperių“ pasirodymas „Neramumai Dangėje“ ir naktinis „Dangės flotilės“ paradas „Nakties burės“.

Ankstų sekmadienio rytą, pakilus Pilies tiltui, „Dangės flotilė“ bus išlydėta iš Klaipėdos.

Šiame straipsnyje:
Dangės flotilė
Jūros šventė
Nina Puteikienė

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Komentarai

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admirolas genir
ble "flotile". jokas ima is sio zodzio, jus dar pakveskit ta karininka flotiles admirola. gomikai.
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Rūtenis
Galiu atsakingai pareikšti, kad visi jūros šventės prekybininkai- palapininkai yra iškrypėliai, žinoma, kad tik moraliniai.
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Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 5 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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