Uostamiesčio taryboje – aistros dėl pinigų

Algos nori 19 politikų

Po korekcijų pritarta siūlymui, kad savo įgaliojimų laikotarpiu tarybos narys gali turėti ne daugiau kaip tris visuomeninius padėjėjus.

Tarybos nario visuomeniniai padėjėjai tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

Daugiausia ginčų kilo dėl tarybos nario atlyginimo dydžio nustatymo tvarkos.

"Tarybos nariams apmokama pagal sekretoriato pateiktą žiniaraštį. Tarybos, jos komitetų, Kolegijos, komisijų, tarybų bei darbo grupių pirmininkai ir nariai planuoja posėdžių ir pasiruošimo jiems laiką taip, kad faktiškai tarybos nario dirbtas laikas neviršytų 40 valandų per mėnesį", – teigiama dokumente.

Šiuo metu politikams mokama 300 eurų išmoka kanceliarinėms išmokoms, mokamas atlygis už dalyvavimą posėdžiuose.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisijos pirmininkė Judita Simonavičiūtė tikino, jog 11 šios kadencijos tarybos narių net neima atlygio, o štai 19 politikų algos nori ir ją ima.

Judita Simonavičiūtė / Vytauto Liaudanskio nuotr.

"Tie, kurie neima, tie ir neima, o tie, kurie ima, tie ir ima", – klausimą pristatinėjo I.Simonavičiūtė.

Per mėnesį gauna 50 eurų

Komisijos pirmininkė sakė, jog kol kas neaišku, kaip politikai deklaruos dirbtą laiką.

"Neviršijant 40-ies valandų per mėnesį, siūlome išplėsti pasiruošimo posėdžiams laiką. Aš siūliau, jog komisija paruoštų rekomendacijas dėl pasiruošimo posėdžiams laiko deklaravimo. Kilo daug diskusijų, kad gali būti savivaliaujama. Iš pateiktos ataskaitos matyti, kad pats didžiausias atlyginimas per devynis mėnesius buvo mano – 450 eurų. Per mėnesį išeina apie 50 eurų", – neslėpė J.Simonavičiūtė.

Tarybos narė Nina Puteikienė pateikė alternatyvų siūlymą dėl reglamento pakeitimo, tačiau politikai nusprendė, kad reglamentas gali būti keičiamas, tobulinamas ateityje, tačiau šiame balsavime N.Puteikienės siūlymų neįtraukė.

Klausimą pristatinėjusi I.Simonavičiūtė išaiškino, kad vidutiniškai tarybos narys per mėnesį dirba 8 valandas.

"Bet kiek kas sugaišta laiko pasirengimui, yra labai individualu. Pavyzdžiui, gal kažkas ruošiasi tik tarybos posėdžiui", – kalbėjo politikė.

Jos svarstymu, komiteto posėdžio pasiruošimui politikui turėtų užtekti valandos, o tarybos posėdžiui įmanoma pasirengti ir per keturias valandas.

"Kas čia per kosmosas?"

Tarybos narė Vaida Žvikienė politikų užmojį gauti atlygį už pasiruošimą posėdžiams pavadino "kapeikinėjimusi" ir pakvietė visus tarybos narius atsisakyti atlygio, nors aiškino pritarianti N.Puteikienės siūlymų paketui.

Tarybos narys Arūnas Tuma stebėjosi kolegų pasisakymais: "Kas čia per kosmosas?"

Po audringų diskusijų ir vis pasikartojančių replikų apie lyderystę, Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, pirmininkavęs tarybos posėdžiui, pakvietė besipainiojančius politikus laiku registruotis.

"Turime išmokti paspausti mygtuką tada, kada to prašoma", – sakė meras.

Po sprendimo nepritarti N.Puteikienės siūlytų pakeitimų įtraukimui į tarybos sprendimą politikė išliejo nuoskaudą.

"Gaila, kad konservatoriai pakeitė spalvą iš žalios į raudoną. Dievas – jiems teisėjas", – replikavo politikė.

Tarybos narė Alina Velykienė kvietė Klaipėdos merą V.Grubliauską apsilankyti savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisijos posėdžiuose: "Ateikite į komisijos posėdžius, pamatysite, koks ten cirkas vyksta."

Po balsavimo meras V.Grubliauskas ramino tarybos narių aistras.

"Turime gyvą reglamentą, kuris kas kartą gali būti tobulinamas ir taip tik taps tobulesnis", – klausimo svarstymą užbaigė V.Grubliauskas.

Šiuo metu viena tarybos nario darbo valanda įkainota 8 eurais ir 3 centais.