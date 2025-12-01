Uostamiesčio tarybos posėdyje – akibrokštas

Prašė apriboti garsą
Politikams prieš balsuojant dėl paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo, tarybos narys Andrius Petraitis pateikė savo siūlymų šioms tvarkoms.
Jose numatyta, kad sezonui pasibaigus laikini statiniai, tokie kaip lauko terasos, turės būti pašalinti per septynias dienas.
Politikas siūlė senamiestyje nustatyti tvarką, kuri draustų sekmadieniais triukšmauti ar garsiai leisti muziką nuo 18 val.
„Siūlau lauko kavinėse, prekybos vietose, automobiliuose sekmadieniais įvesti ramybės valandas. Dabartinės taisyklės leidžia transliuoti garsą nuo 9 val. iki 22 val. Mano siūlymas – apriboti garsą sekmadieniais iki 18 val.“, – kalbėjo A. Petraitis.
Taip pat A. Petraitis pastebėjo, kad senamiestyje aptiko vietų, kur prekybininkų ar paslaugų teikėjų garso kolonėlė įrengta metro atstumu nuo gyventojo buto lango. Politikas nurodė, esą tokį vaizdelį matė prie Žvejų gatvės 9-ojo namo.
„Absurdiškiausia, kad užpraeitą šeštadienį ši kolonėlė muziką grojo pusę dvyliktos nakties. Ramybės valandos juk nuo 22 val. Terasa nurinkta, o kolonėlė palikta“, – stebėjosi tarybos narys.
Politikas siūlė įvesti tvarką, kad lauko terasų savininkai privalėtų gauti gyventojų sutikimą, jei jų garso aparatūra būtų įrenginėjama arčiau nei 10 metrų nuo gyventojų langų.
Miestui – nuostoliai
A. Petraitis taip pat kėlė klausimą dėl iki šiol paliktų lauko terasų.
„Dar ir dabar automobilių stovėjimui skirtose vietose stovi terasos. Mokestis už jų pastatymą buvo 50 eurų. Bauda už paliktą terasą yra vos 8 eurai. O vienos automobilių stovėjimo vietos maksimali nauda miestui – 21 euras per dieną. Jei užimtos dvi vietos – 42 eurai. Per mėnesį tai yra 1,2 tūkst. eurų suma“, – akcentavo A. Petraitis.
Politikas piktinosi, kad pasibaigus leidimui verslininkai ir toliau gatvėse laiko savo įrangą.
„Siūlau, kad būtų mokama už užimtas stovėjimo vietas. Tegul susimoka tiek, kiek miestas galėtų gauti naudos“, – kalbėjo A. Petraitis.
Nedavė kotleto?
„Paskutinę dieną įmeta tokius pasiūlymus, kurie kvepia interesų konfliktais. Turbūt kas nors neįpylė alaus ir nedavė kotleto. Tai dabar keršija verslui“, – taip, matyt, apie A. Petraičio siūlymus pasisakė tarybos narys Arūnas Tuma.
Po tokių žodžių posėdžių salėje pasigirdo nusivylimo garsai.
Turbūt kas nors neįpylė alaus ir nedavė kotleto.
Tarybos narys Vidmantas Dambrauskas siūlė priimti paruoštas tvarkas, nes jų jau reikia dabar. O A. Petraičio siūlymą gerai apsvarstyti komitetuose ir tik tuomet imtis balsavimo.
„Sprendimo reikia jau rytoj. Kitame tarybos posėdyje įtrauksime A. Petraičio korektūrą“, – pasisakė V. Dambrauskas.
Taryba apsisprendė kol kas neįtraukti A. Petraičio siūlymų balsavimui.
Pats A. Petraitis dėl frazės apie kotletus neįsižeidė.
„Nuo A. Tumos jokie kotletai neslepiami“, – juokėsi A. Petraitis.
