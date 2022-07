Uostamiestis be spūsčių – kol kas dar miražas?

Srautus valdo algoritmas

Per kiek laiko įmanoma iš miesto centro pasiekti daugiabučių rajonus pietinėje dalyje?

Važiuojantiesiems rytinio piko metu tai gali užtrukti pusvalandį ar net daugiau.

Jei vieną iš trijų magistralinių gatvių paralyžiuoja eismo įvykis, vairuotojai spūstyse gali praleisti dar ilgiau.

"Galime surengti eksperimentą ir nustatyti, per kiek laiko įmanoma pervažiuoti visą miestą. Aš jį pervažiuoju greitai. Vadinamoji žalioji banga reiškia koordinuotą šviesoforų valdymą. Iš tiesų tai yra išmaniųjų eismo valdymo sistemų įdiegimas. Tai reiškia, kad vairuotojas turi laikytis nurodyto greičio. Pavyzdžiui, jei ženklas skelbia, kad tam tikrame ruože galioja 40 km/val. greitis, reikia tokiu greičiu ir važiuoti, ne lėčiau ir ne greičiau", – paaiškino įmonės "Klaipėdos autobusų parkas" Apšvietimo ir eismo valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Vasiliauskas.

Jis aiškino, kad tikslumo vertėtų laikytis ir tuomet, kai greitis leidžiamas didesnis.

"Tai taip pat svarbu – jei leidžiama važiuoti 70 km/val. greičiu, reikia ir važiuoti tokiu greičiu, o ne 55 km/val. Jei greitis yra viršijamas, žaliosios bangos principas taip pat nesuveiks. Teks stoti prie šviesoforo, nes degs raudonos spalvos signalas", – patikino M.Vasiliauskas.

Kodėl reikėtų paisyti šių patarimų?

"Todėl, kad važiuojantysis 40 km/val. greičiu stabdo visas transporto priemones, kurios važiuoja paskui jį. Ir visa ši spūstis turi stoti prie šviesoforų. Jei visi šie automobiliai važiuotų 50 km/val. greičiu, jie kelių šimtų metrų ruožus tarp šviesoforų kirstų nestodami. Todėl, kad taip veikia šviesoforų valdymo algoritmas. Yra paskaičiuota, kiek laiko užtrunkama važiuojant atstumą nuo vieno iki kito šviesoforo. Bet laikas skaičiuojamas pagal leistiną vidutinį greitį tame ruože", – akcentavo M.Vasiliauskas.

Modernizuos 17 sankryžų

Kol kas nuodugni pertvarka vyksta tik Minijos, Pilies, Naujojoje Uosto, S.Dariaus ir S.Girėno gatvėse.

Darbai atliekami sankryžose, iki metų pabaigos žadama modernizuoti net 17 sankryžų.

Čia įrengiamas apšvietimas, sutvarkoma pėsčiųjų ir dviračių takų danga, saugumo salelės, įrengiami įspėjamieji paviršiai regėjimo negalią turintiems žmonėms, keturios šviesoforais reguliuojamos perėjos bus įrengiamos naujai.

Konkursą šiems darbams laimėjo įmonė "YIT Lietuva", darbų vertė – 1,57 mln. eurų.

Vykstant šiam projektui, įmonės "Klaipėdos autobusų parkas" Apšvietimo ir eismo valdymo skyrius įrengia šviesoforinio reguliavimo įrangą sankryžose, diegia vaizdo stebėjimo sistemą.

Už šviesoforų įrengimą ir remontą jau sumokėta 322,7 tūkst. eurų.

Už statybos darbus sankryžų prieigose išleista 910 tūkst. eurų.

Akcentuota, kad pirmiausia reikėtų modernizuoti bent vieną eismo koridorių mieste.

Tuomet ir buvo pasirinkta įdiegti žaliąją bangą palei uostą – nuo S.Dariaus ir S.Girėno bei Sportininkų gatvių sankryžos iki pat Jūrininkų prospekto.

"Kol kas darbai vyksta sklandžiai. Po truputį įjungiami modernizuoti šviesoforai. Neseniai įjungėme Minijos ir Varnėnų bei Agluonos gatvių sankryžos šviesoforą. Bet jis kol kas negali dirbti pagal žaliąją bangą, nes greta nėra kitų suderintų šviesoforų. Dar išjungti šviesoforai sankryžoje su Dubysos gatve, juos tuojau įjungsime", – tikino M.Vasiliauskas.

Mindaugas Vasiliauskas. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Eismą stabdo matuoklis

Vis dėlto pažymima, kad, net ir investavus į eismo reguliavimo modernizavimą sankryžose, automobilių srautai kai kur vis tiek stos.

"Pavyzdžiui, Minijos gatvėje, prie 144 namo, stovi greičio matuoklis, ten yra 40 km/val. greičio ruožas. Vairuotojai šio matuoklio labai bijo ir pristabdo greitį net iki 30–35 km/val. Kai tik kas nors pristabdo visą mašinų srautą, žalioji banga nesuveikia. Gali dar tekti reguliuoti valdiklius, kad srautai vis dėlto spėtų pravažiuoti", – sakė M.Vasiliauskas.

Matuoklio reikalavo vietiniai gyventojai, neva neapsikentė triukšmo.

Miesto transportininkai reagavo į skundus ir pritarė matuoklio atsiradimui šioje vietoje.

Jei nebūtų šviesoforų modernizavimo, eismą stabdytų pėstieji.

Tačiau panašu, kad šis įrenginys tapo tikra šunvote modernioje eismo reguliavimo sistemoje.

Kol kas spėta Minijos gatvėje modernizuoti sankryžą su Smiltelės gatve, sankryžą ties Statybininkų prospektu.

Šviesoforai pakeisti Minijos ir Kalnupės gatvių sankryžoje. Modernizuota ir greta esanti sankryža, ties Naikupės, Sulupės gatvėmis.

"Įrengtas šviesoforas ties Žvejybos uosto rajono turgeliu. Taip pat šviesoforas ties sankryža su Strėvos gatve. Šį šviesoforą ketiname netrukus įjungti. Minijos gatvės ir Baltijos prospekto sankryžos šviesoforo įjungimas žaliąja banga kol kas nukeliamas, kol bus prijungti kiti šviesoforai. Ten bus tik minimalūs pakeitimai, problemų nekils", – paaiškino M.Vasiliauskas.

Be šviesoforų geriau?

Kol vyksta modernizavimas, kai kurie vairuotojai net džiaugiasi, kad šviesoforai laikinai neveikia. Minijos gatve iš tiesų dabar galima važiuoti nesustojus.

"Jei nebūtų šviesoforų modernizavimo, eismą stabdytų pėstieji. Pavyzdžiui, ties Lakštučių gatve esanti perėja iš karto sustabdo visą mašinų srautą. Todėl reikėjo šviesoforo, kad jis įsijungtų tik pasirodžius pėsčiajam. Šviesoforą jau netrukus įjungsime", – paaiškino M.Vasiliauskas.

Darbai vyksta ir ties Minijos ir Rūtų gatvių sankirta, ties Bijūnų gatve.

Iki miesto didžiųjų švenčių skubama sutvarkyti šviesoforus nuo Sausio 15-osios gatvės iki Naujosios Uosto gatvės.

Šiuo metu keičiamas šviesoforas ties Karinių jūrų pajėgų patalpomis.

"Kol kas be elektros yra šviesoforas ties pėsčiųjų perėja per S.Dariaus ir S.Girėno gatvę. Netrukus ten darbus užbaigsime. Keičiami šviesoforai S.Dariaus ir S.Girėno bei Sportininkų gatvės sankryžoje", – sakė M.Vasiliauskas.

Visus darbus ketinama baigti iki metų pabaigos.

"Prasidėjus karui Ukrainoje, ėmė vėluoti medžiagų tiekimas. Ypač metalas. Metalinių atramų tenka laukti ilgai. Bet kol kas viskas pagal planą. Reikia viltis, kad viskas vyks sklandžiai", – kalbėjo M.Vasiliauskas.

Viltys: baigus eismo sistemos modernizavimo darbus Minijos gatvėje, turėtų prasidėti Smiltelės gatvės, Taikos prospekto, Tiltų, Herkaus Manto, Liepojos gatvių eismo valdymo modernizavimo projektavimo darbai. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Paskelbė konkursą

Įveikus žaliosios bangos įrengimo užduotį palei uostą, bus keičiama Taikos prospekto eismo srautų valdymo sistema.

Savivaldybė yra paskelbusi konkursą Smiltelės gatvės, Taikos prospekto, Tiltų, Herkaus Manto, Liepojos gatvių eismo valdymo modernizavimo projektavimo darbams.

Konkursas vyksta, tačiau kada pavyks atsirinkti rangovą, kol kas neaišku.

Tuomet dar teks laukti, kol vyks pats projektavimas, o po jo jau bus galima svajoti apie rangovo atrankos konkursą.

Projektas turėtų ne tik numatyti žaliąją bangą, bet ir išspręsti viešojo transporto eismų srautų klausimus.

Negalima pradėti kito darbo, kol pirmasis nepadarytas.

Šilutės plente – trikdžiai

Šilutės plente taip pat modernizuojama viena kita sankryža. Atsirado papildoma sekcija prie šviesoforo ties Debreceno gatve.

Ateityje šviesoforų valdiklius ketinama keisti, tik kol vyksta estakados statybos darbai Baltijos prospekte, investuoti į šią miesto arteriją neketinama, nes žaliosios bangos principas vis tiek neveiks, eismas stoja dėl statybos darbų.

Nuo Mokyklos gatvės iki Baltijos prospekto jau įmanoma važiuoti be trikdžių.

"Reikėjo pakeisti valdiklį ties pėsčiųjų perėja per Mokyklos gatvę. Nes šviesoforas degė, kai reikia ir kai nereikia. Tas pats yra ties prekybos centru "Depo". Kai tik rankas dar vienas turėsiu, sutvarkysime ir tą šviesoforą. Negalima pradėti kito darbo, kol pirmasis nepadarytas. Ten reikia įrengti mygtukus, kad jis nedegtų be reikalo. Bus tada galima važiuoti normaliai", – patikino M.Vasiliauskas.

Leistino greičio nekeis

M.Vasiliauskas dūsavo, kad visus seno tipo šviesoforus kada nors teks keisti.

"Pavyzdžiui, Priestočio gatvėje esantis šviesoforas yra seno tipo, lempos šviečia neryškiai. O ir Panevėžio gatvėje reikėtų keisti. Norint, kad veiktų vieninga sistema, reikia pakeisti visus šviesoforus", – neslėpė M.Vasiliauskas.

Ar vertėtų svarstyti leistino greičio pakeitimus, kai mieste vieningai ims veikti daugybė šviesoforų?

"Jokiu būdu ne. Kai tik leisi didesnį greitį, pavyzdžiui, 70 km/val., atsiras tokių, kurie važiuos 90 km/val. Ir žalioji banga vėl neveiks. Perėjų yra daug. Naudos iš to nebus. Vieni važiuoja per lėtai, kiti – per greitai. Žalioji banga veiktų, jei visi važiuotų tiksliai, nestoviniuotų užsidegus žaliai šviesai, nestabdytų ir neviršytų greičio", – svarstė M.Vasiliauskas.