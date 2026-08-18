Uostamiestyje – atviros treniruotės vaikams ir jaunimui

Treniruočių metu bus galima susipažinti su skirtingomis sporto šakomis, praktiškai išbandyti treniruotes ir atrasti sau patinkančią fizinio aktyvumo veiklą.
Bus galima išmėginti šaudymą iš lanko, regbį, aerobinės gimnastikos užsiėmimus, futbolą, aikido, riedlenčių sportą, lengvąją atletiką, orientavimosi sportą, krepšinį, plaukimą, badmintoną ir padelį.
Taip pat bus organizuojamos treniruotės specialiųjų poreikių bei klausos negalią turintiems vaikams ir jaunimui.
Klaipėdos savivaldybės puslapyje yra tikslesnė informacija, kaip registruotis treniruotėms sporto klube „Klaipėdos lankininkai“, regbio klube „Kuršiai“, Klaipėdos miesto sportinių šokių klube „Gracija“, Klaipėdos futbolo mokykloje, Asmenybės ugdymo kultūros centre, Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje, sporto klube „Horizontas“, įstaigoje „Klaipėdos krepšinis“, Plaukimo mokykloje, Klaipėdos kurčiųjų sporto klube „Šermukšnis“.
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