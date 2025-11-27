Uostamiestyje nuo 2026 metų keisis NT mokesčio tarifas

Tuo metu apleisto NT mokestis didės nuo 3 iki 5 procento.
Didesnės nei 450 tūkst. eurų vertės būstui (arba 900 tūkst. eurų – jeigu bendrasavininkai du) bus taikomas 0,1 proc. tarifas.
Tokiam savivaldybės administracijos siūlymui ketvirtadienį pritarė Klaipėdos taryba.
Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus teigė, kad sprendimas 0,3 proc. punkto mažinti komercinio NT mokesčio tarifą atliepia verslo lūkesčius.
„Lietuvos verslo konfederacijos raštas buvo pagrindas labai rimtai pasižiūrėti į šį klausimą. (...) Klausimo esmė išdėstyta LVK rašte buvo sietina su galimybe prarasti darbo vietas mieste“, – ketvirtadienį Klaipėdos tarybos posėdyje sakė A. Vaitkus.
„Turint omenyje, kad valstybė per praeitus ketverius metus buvo praskolinta dvigubai, aišku, šiandieną reikia apkrauti miestų žmonių pečius naujais mokesčiais, gresiant netekti darbo, prarasti kompanijų veiklą mūsų mieste ir mūsų regione. Tai be jokios abejonės, išėjome į šio sprendimo dalį pasakydami aiškiai savo nuomonę – taryba priima sprendimus“, – kalbėjo meras.
Jo teigimu, sumažinus mokestį, kitais metais į miesto biudžetą būtų surenkama panaši suma, kaip ir šiais metais.
„Mes praktiškai (kitais metais – BNS) turėtumėm išeiti su mokestine galutine suma į tą pačią sumą (kaip šiemet – BNS). Miesto biudžetas toj vietoj neturėtų prarasti lėšų“, – sakė uostamiesčio meras.
Kaip teigia savivaldybės administracija, 2024 metais, palyginti su 2020-aisiais, biudžeto pajamos iš NT mokesčio augo 34 proc. iki 11,6 mln. eurų.
BNS rašė, kad Seimas šių metų birželį priėmė daugiausia diskusijų visuomenėje sukėlusias NT mokesčio įstatymo pataisas. Vyriausybės teiktas tiek pirminis, tiek vėlesnis pakoreguotas projektas valdančiųjų buvo pakeistas, visuomenei ir daliai politikų jį sukritikavus.
Dabar gyventojų NT apmokestinamas 0,5–2 proc. tarifais, tačiau tik nuo 150 tūkst. eurų vertės.
Tuo metu komercinio NT apmokestinimo tvarka nuo 2026 metų nesikeičia – jam bus taikomas 0,5–3 proc. mokestis, o konkrečius tarifus iki gruodžio turi nustatyti savivaldybės. Be to, šis turtas bus apmokestintas papildomu 0,2 proc. tarifu, o jo lėšos bus skirtos Gynybos fondui.
Apleistam turtui bus taikomi 1–5 proc. tarifai. Tačiau smarkiai padidėjus mokestinei NT vertei, savivalda nustato mažesnius tarifus, kad našta verslui smarkiai nedidėtų.
Naujausi komentarai