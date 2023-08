Uostamiestyje ruošiamasi neeiliniam reginiui

Susidūrė su iššūkiais

Žiūrovams patariama planuoti laiką, o norintiesiems stebėti veiksmą iš Smiltynės, į ją keltu išplaukti anksčiau, nes likus valandai iki renginio pradžios keltai nebeplukdys.

Apsaugos darbuotojai stebės žmonių srautus, neleis prieiti per arti bortelių, kad niekas neįkristų į vandenį. Be to, krantinėse bus pakabinta iki 40 gelbėjimo ratų.

Dėl šiomis dienomis vyraujančio smarkaus vėjo susiduriama su tam tikrais iššūkiais – sudėtinga pastatyti žiūrovams skirtas palapines su stogu.

„Turime iššūkių statybų metu, bet su viskuo susitvarkysime ir tikiu, kad spėsime iki varžybų paruošti visą teritoriją“, – sakė Lietuvos techninio sporto federacijų asociacijos prezidentas Karolis Ramoška.

Dėl orų prognozių organizatoriai bendrauja su hidrometeorologais, prognozes tikrina bent kelis kartus per dieną.

„Mūsų informacija nuo praėjusios savaitės vidurio nesikeičia, kad šiam savaitgaliui vėjo neturėsime nei penktadienį, nei šeštadienį, nei sekmadienį. Vėjas, kuris dabar yra, turėtų „išsipūsti“, audra „išsisemti“, ir turėtų būti laiko tarpas, kai nebus vėjuota“, – teigė K. Ramoška.

Karolis Ramoška. Vilmanto Raupelio nuotr.

Bus ir paradas

Renginyje dalyvaus 19 formulės pilotų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos, Australijos, Slovakijos, Suomijos, Jungtinių Arabų Emyratų, Portugalijos, Monako, Norvegijos.

Šventė prasidės penktadienį 17 val. paradu Dangės upe. Plaukimas truks apie pusvalandį.

„Žmonėms tai bus šventė. Vakare visi dalyviai, 19 formulių su gelbėtojais, meru, uosto vadovu plauks su savo vėliavomis, bus paradas Dangės upe iki „Meridiano“. Tai bus pasisveikinimas su miestu, kad į Lietuvą atvyko galingiausi pilotai“, – pasakojo K. Ramoška.

Norisi Lietuvą parodyti kaip patrauklią ne tik verslui, turizmui, bet viskam.

Tądien 17.30 val. vyks spaudos konferencija.

Šeštadienį 12 val. Kuršių mariose prasidės treniruotė, sportininkai išsibandys trasą, greitį. Treniruotė vyks pusantros valandos.

Tą pačią dieną 17 val. prasidės kvalifikacijos varžybos. K1 varžybose plauks visi 19 laivų, apie 15–20 min. Greičiausiai atplaukęs dalyvis pateks į K2 varžybas.

Peržiūrėjo 41 mln. žmonių

K2 „atkris“ penki pilotai, o į K3 varžybas pateks dešimt greičiausiųjų.

„Paaiškės, kas startuos iš pirmos, antros, trečios ir taip toliau pozicijų. Šios varžybos mums, sportininkams, yra pačios įdomiausios, nes būna pats didžiausias greitis, visi rodo, ką sugeba geriausiai“, – tikino K. Ramoška.

Sekmadienį 12 val. vėl vyks treniruotė, o 17 val. – pagrindinis „Grand Prix“ šou, po kurio paaiškės nugalėtojas.

F2 vandens formulių pasaulio čempionatas buvo rengiamas Zarasuose, Kaune, Kupiškyje. Klaipėda šiemet pasirinkta neatsitiktinai.

„Visą laiką turėjome mintyje Klaipėdą kaip miestą, kuris yra didelis, patrauklus televizijai, kuriuo galėtume reprezentuoti Lietuvą. Mūsų transliaciją pernai žiūrėjo 41 mln. žmonių. Norisi Lietuvą parodyti kaip patrauklią ne tik verslui, turizmui, bet viskam“, – teigė K. Ramoška.

Pranešama, kad Klaipėdoje vyks tik pirmas čempionato etapas. Antras turėtų vykti rugsėjo 2–3 d. Italijoje, trečias ir ketvirtas – rugsėjo 16–17 ir 23–24 d. Portugalijoje.