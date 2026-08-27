Uostamiestyje šalinami audros padariniai

Vanduo nuslūgo greitai
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, rugpjūčio 22 d. Klaipėdoje per parą iškrito 58,3 mm kritulių, tai sudaro net 68 proc. rugpjūčio mėnesio kritulių normos.
Dėl itin didelio kritulių kiekio kai kuriose miesto gatvėse buvo fiksuojami laikini gatvių užliejimai – šeštadienį bendrovė „Klaipėdos vanduo“ iš klaipėdiečių sulaukė 16 tokio pobūdžio pranešimų. Bendrovės darbuotojai visos liūties metu stebėjo situaciją mieste, vyko į problemines vietas ir operatyviai vertino tinklų veikimą bei apkrovas.
Stichinei liūčiai pasibaigus didžioji dalis miesto lietaus nuotekų tinklų su susikaupusiu vandens kiekiu susitvarkė dar tą pačią dieną.
Pagrindinėse gatvėse vanduo nuslūgo gana greitai, o ilgiau užsilaikė tik atskirose žemesnėse vietose, kiemuose ar rūsiuose.
Dėmesys – šuliniams
Daliai gyventojų buvo trumpam sutrikęs vandens tiekimas. Pirminiais duomenimis, III vandenvietėje dėl elektros tinklo įtampos svyravimų sutriko II kėlimo siurblių veikla.
Sutrikimai buvo pašalinti operatyviai, o geriamojo vandens tiekimas buvo greitai atnaujintas abu kartus.
Dalis gyventojų galėjo pastebėti laikinus vandens kokybės pakitimus, kuris kilo dėl staigių slėgio pokyčių vandentiekio tinkle.
Po audros „Klaipėdos vanduo“ papildomą dėmesį skiria lietaus surinkimo grotelių ir šulinių būklei – gausūs krituliai kartu su vandeniu atnešė daug sąnašų, lapų, smėlio ir kitų nešmenų, todėl šiuo metu bendrovei ypač svarbu operatyviai valyti ne tik lietaus nuotekų groteles, bet ir pačius šulinius, kad tinklai išlaikytų maksimalų pralaidumą kitoms intensyvesnėms liūtims.
Virto dešimtys medžių
Nemažai darbo turėjo ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Klaipėdos ugniagesiai gelbėtojai.
Rugpjūčio 21–24 dienomis jie skubėjo į 25 didesnius iškvietimus dėl stipraus vėjo padarinių – gelbėtojai pašalino virš kelio pakibusį kelio ženklą, 24 pavojingus medžius, iš kurių keturi apgadino automobilius, devyni užvirto ant važiuojamosios kelio dalies, vienas užvirto ant gyvenamojo namo bei vienas apgadino tvorą. Visos pavojingos kliūtys buvo greitai pašalintos.
Pagrindinėse gatvėse audros metu nuolat darbavosi nuo keturių iki šešių bendrovės „Klaipėdos paslaugos“ mašinų, todėl jau sekmadienį pagrindiniai keliai buvo sutvarkyti, o iki visiško miesto sutvarkymo dar reikės kelių dienų.
Visą savaitgalį Klaipėdos šaligatvius prižiūrinčios bendrovės „Ecoservice“ ir „Klaipėdos želdiniai“ daugiausia dėmesio skyrė viešųjų erdvių tvarkymui: Danės skverui, Skulptūrų parkui, teritorijai prie „Žvejo“ paminklo bei pagrindiniams takams, kad čia kuo greičiau neliktų stambių lūžusių šakų bei medžių.
Rangovai šaligatvius ir žaliąsias erdves intensyviai valys iki savaitės vidurio, kol miestas taps visiškai tvarkingas.
Pietinėje Klaipėdos dalyje vėjas išvertė arba stipriai aplaužė apie 40 medžių, šiaurinėje – apie 30. Buvo laikinai sustabdyta neseniai atnaujinto Danės skvero fontano veikla, siekiant įsitikinti, kad stichinio lietaus padariniai neturėjo įtakos fontano įrengimams. Šiuo metu fontanas jau veikia, o Klaipėdos pajūryje audra jokių nuostolių nepadarė.
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