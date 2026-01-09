Uostamiestyje – tradicinė jaunuolių eisena už didvyrius

Prieš septynerius metus Lietuvos piliečių sąjungos tarybos pirmininkas, Klaipėdos miesto garbės pilietis šviesios atminties Dionyzas Varkalis kartu su jaunais bendraminčiais ėmėsi istorinę atmintį įprasminančios iniciatyvos organizuoti jaunimo eiseną su deglais Klaipėdos krašto dienos proga.
Sausio 15 d. 19 val. eisenos dalyviai susitiks Sukilėlių g. prie 12 pastato, kuriame 1919–1923 m. veikė sąjungininkių Vyriausiasis komisariatas, dar kitaip vadintas Prancūzų prefektūra.
Žygio finišas – Klaipėdos skulptūrų parke prie paminklo „Už laisvę žuvusiems“, kurį suprojektavo žinomas dailininkas Adomas Brakas.
Prieš kelerius metus prie šio paminklo buvo perlaidoti Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos karinės operacijos vado Jono Budrio palaikai.
Renginio pabaigoje apie 20 val. bus giedamas Lietuvos himnas, trumpai prisiminta Klaipėdos sukilimo eiga ir istorinė reikšmė, taip pat sugiedotas Mažosios Lietuvos himnas „Lietuviais esame mes gimę“.
Šventinę kalbą sakys istorikas, Seimo narys Valdas Rakutis.
Klaipėdos sukilimo karinėje operacijoje žuvo du Lietuvos kariuomenės karininkai kpt. Eduardas Noreika ir ltn. Viktoras Burokevičius, šeši kareiviai Vincas Stašelis, Juozas Vilkas, Jonas Simonavičius, Adolfas Vilūnas ir Povilas Trenkūnas, puskarininkis Jonas Petkus ir keturi Lietuvos šaulių sąjungos nariai Flioras Lukšys, Algirdas Jesaitis, Jonas Pleštys ir Antanas Ubavičius.
Ši eisena – tai ne tik atminimo aktas, bet ir pilietiškumo pamoka, liudijanti, kad laisvė ir valstybingumas reikalauja sąmoningo įsipareigojimo istorinei tiesai ir bendram gėriui.
Renginį koordinuos Benas Volodzka.
