Uostamiestyje turgūs vilioja muge „Rudenojai“

Penktadienį prasidėjo ir šeštadienį dar tęsis tradicine tapusi rudens gėrybių mugė "Rudenojai".

Naujajam turgui vadovaujantis Viačeslavas Karmanovas stebėjosi norinčių dalyvauti mugėje prekybininkų gausa, jų ketina būti ne mažiau 100. Dar apie 20 smulkiųjų verslininkų ir ūkininkų šeštadienį paįvairins Senojo turgaus kasdienybę.

"Jau turime patirties, kaip nelinksma buvo per karantiną. Natūralu, kad tiek parduodantieji, tiek perkantieji nori panašių renginių. Matome, kad pirkėjai ne tik naudoja apsaugos priemones, bet ir stengiasi laikytis kuo didesnio atstumo, – pasakojo V. Karmanovas. – Manau, jau praėjo tie laikai, kai dovanas Kalėdoms ruošėme paskutinėmis dienomis. Pirkėjai galvoja apie ateitį. Be to, turguje ir ypač mugėje galima nusipirkti tai, ko vargu, ar rasi parduotuvėje. Dėl tokio prekių išskirtinumo žmonės čia ir plūsta."

Saugodamiesi užkrato, daugelis pardavėjų savo prekes atitvėrė permatoma plėvele, bet noriai duoda jų paragauti.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Prekeivių palapinės lūžta nuo gausybės rūšių duonos, rūkytų gaminių iš mums įprastų gyvulių bei miško žvėrių mėsos, įvairių rūšių medaus, saldumynų. Tautodailininkai ir amatininkai ragina pirkti gaminius dovanoms.

Saugodamiesi užkrato, daugelis pardavėjų savo prekes atitvėrė permatoma plėvele, bet noriai duoda jų paragauti.

Žolininkės kviečia sužinoti, kokia žolė nuo kokio negalavimo gydo, kokių galių suteikia. Ir papuošalų gamintojai žvalgosi pirkėjų.

Šeimininkes vilioja indai su gruziniškais prieskoniais, saldumynų mėgėjams smalsu paragauti Kaukazo, Portugalijos, Ispanijos ir kitų šiltų kraštų saldėsių.

Net sodų neturintys pirkėjai ilgiau užtrunka prie spalvingų ir derliumi viliojančių sodinukų bei lauko gėlių.

Neįtikėtina, bet mugėje galima įsigyti net Lietuvoje derlių duodančių persimonų sodinukų. Juos parduodantis Marius iš Norvydo medelyno tikino, kad šie geltoni vaisiai kur kas skanesni, nei atvežti iš šiltųjų kraštų.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Klaipėdos socialinių paslaugų centro darbuotojos parduoda globotinių pagamintus dirbinius. Gauti pinigai bus panaudoti rengiant globotiniams išvykas bei šventes.

Mugėje linksma, šeštadienį Naujajame turguje gros smagieji "Razbaininkų šaika" pasivadinę muzikantai iš Veiviržėnų.

"Rudenojai" ir šeštadienį klaipėdiečius kviečia apsilankyti nuo 8 iki 16 valandos.