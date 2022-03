Uostamiestyje – vadų pasikeitimo ceremonija

Dirbs NATO vadovybėje

Nuo 2019 m. rugsėjo 30-osios vadovaujantis pulkininkas Nerijus Stankevičius antradienį atsisveikino su brigados kariais ir rikiuotės metu perdavė brigados kovinę vėliavą naujai paskirtam vadui Aurelijui Alasauskui.

Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys teigė, kad N.Stankevičius nuo šiol užims itin svarbias pareigas NATO vyriausioje vadovybėje, o A.Alasauskas perims vadovavimą brigadai.

„Ne veltui Nerijus Stankevičius yra skiriamas į labai atsakingas pareigas. Šiandien švenčiame 18-ąsias įstojimo į NATO metines. N.Stankevičius kaip išskirtinis karininkas, turintis išskirtinius gebėjimus, užims ypatingai svarbias pareigybes. NATO vyriausioje vadovybėje jis bus vienas iš vadovaujančių karininkų, kuris sudarinės mūsų gynybinius planus. Visiems kilo šioks toks klausimas, kodėl kovo mėnesį keičiasi vadai? Todėl, kad Lietuvos kariuomenė turi turėti atitinkamo kalibro karininką šiose pareigose ir tai matome N.Stankevičiaus asmenyje. Būtina pažymėti, kad vadovavimą brigadai perims kitas, pasirengęs ir labai darbštus A.Alasauskas. Jis – karininkas, praėjęs visas įmanomas pakopas reguliarioje kariuomenėje, rikiuotės daliniuose, turintis didžiulę tarptautinę patirtį, dalyvavęs tarptautinėse misijose, tarnavęs tarptautiniame štabe, buvęs Geležinio vilko brigados G3 viršininkas ir LDK Algirdo bataliono vadas. Neabejoju, kad pulkininkas ir toliau ves brigadą aiškiai orientuotu keliu“, – kalbėjo V.Rupšys.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Aidėjo salvės

N.Stankevičius taip pat išsakė sveikinimo žodžius ir naujajam vadui palinkėjo kelių dalykų.

Noriu palinkėti būti vadu, kuriuo sektų kariai ne dėl to, kad įsakyta, o dėl to, kad to trokš širdis.

„Laikykitės tvirtai, nes čia, Žemaitijoje, orai vėjuoti, tai žiūrėkite, kad pakilus vėjui, vėliavos neišplėštų iš rankų. Antras dalykas, noriu palinkėti būti vadu, kuriuo sektų kariai ne dėl to, kad įsakyta, o dėl to, kad to trokš širdis“, – mintis išsakė N.Stankevičius.

Rikiuotės metu Brigados Generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono kariai atliko tris dedikacines salves – Lietuvai Tėvynei, Lietuvos kariuomenei ir PB „Žemaitija“. Trečiąją iššovė pats N.Stankevičius.

Vyko ir paroda

Po vadų pasikeitimo ceremonijos visi buvo kviečiami į PC „Studlendas“ mašinų stovėjimo aikštelę, kurioje vyko karinės technikos ir ginkluotės paroda.

Klaipėdiečiai turėjo galimybę iš arčiau apžiūrėti ir susipažinti su karine technika, karių ekipuotės elementais bei naudojama ginkluote.