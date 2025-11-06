Uostamiestyje vėl pokši svaidomos petardos: atrodo, kad daugiabučių sienos dreba

Dreba namų sienos
Klaipėdietis Stanislovas, gyvenantis viename Debreceno g. daugiabučių, pasakojo, kad vakarais pastebi slampinėjančius vaikus, kurie mėto petardas.
„Nuo jų sklinda baisus triukšmas, atrodo, kad daugiabučių sienos dreba. Nemanau, kad vaikams turėtų būti leista jas įsigyti. O gal tai vyksta nelegaliu būdu? Baisu, kai eini sau ramiai, ir staiga pasigirsta sprogimas. Šiais neramiais laikais tokių garsų norisi girdėti mažiausiai“, – sakė Stanislovas.
Gali virsti nelaime
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 29 d. yra gauti jau penki pranešimai, susiję su galimu pirotechnikos priemonių naudojimu Klaipėdoje.
„Policijos pareigūnai artėjant didžiosioms metų šventėms nuolat primena, kad pirotechnikos priemones naudoti būtina itin atsakingai – naudoti tik legaliai įsigytus fejerverkus ar petardas, neleisti jų į rankas imti neblaiviems asmenims ar vaikams. Būtina laikytis visų pirotechnikos priemonių instrukcijose pateikiamų nurodymų – netinkamai panaudojus pirotechnikos priemones, jos gali virsti skaudžia nelaime“, – priminė Klaipėdos VPK Komunikacijos poskyrio specialistės.
Skirsto į keturias kategorijas
Fejerverkai pagal pavojingumą skirstomi į keturias kategorijas.
F1 kategorijos fejerverkai kelia labai mažą pavojų, skirti naudoti aptvertose teritorijose, gyvenamosiose patalpose, bet juos įsigyti gali ne jaunesni kaip 14 metų asmenys.
Į šią kategoriją patenka bengališkos ugnelės.
F2 kategorijos fejerverkai taip pat kelia mažą pavojų ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke. Juos įsigyti gali ne jaunesni kaip 16 metų asmenys, į šią kategoriją patenka vadinamieji fontanai ir šūviai.
F3 kategorijai priskiriami fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose. Juos įsigyti gali ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.
Į šią kategoriją patenka didesnio galingumo šūviai, fejerverkų baterijos, didelės raketos, vadinamosios romėniškos lazdos ir pan.
F4 kategorijos fejerverkai kelia didelį pavojų ir skirti naudoti tik pirotechnikams.
Į šią kategoriją patenka jungtiniai, stipraus galingumo fejerverkai bei kitos pirotechnikos priemonės, skirtos naudoti pirotechnikų pasirodymų metu.
Tad iki 14-os metų vaikai apskritai negali nei pirkti, nei įsigyti jokių pirotechnikos priemonių. O kaip jie patenka į vaikų rankas, nežinia. Manoma, kad prekyba gali vykti ir nelegaliai.
