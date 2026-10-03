Uoste perkrovė milijoną konteinerių

Juda teisingu kursu
Klaipėdos uoste auganti standartizuotų konteinerių krova gerai atspindi kone analogiškas tarptautinės konteinerinės laivybos tendencijas.
Panašu, kad Klaipėda išlieka konkurencingu konteinerių krovos centru, per pastaruosius penkerius metus 1 mln. TEU kartelę pasiekiančiu vis anksčiau.
„Tai pagrindžia, kad judame teisingu kursu – kokybiškos uosto paslaugos, nuosekliai vystoma infrastruktūra dera su aukštos kokybės krovos bendrovių darbu, leidžia sėkmingai priimti didžiuosius okeaninius laivus bei operatyviai įvykdyti krovos procedūras. Sutelktai ir sklandžiai dirbantis Klaipėdos uostas kuria vertę visai mūsų valstybei“, – teigė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Algis Latakas.
Sutelktai ir sklandžiai dirbantis Klaipėdos uostas kuria vertę visai mūsų valstybei.
Rekordą pagerino anksčiau
Šiemet 1 mln. tonų TEU krovos rezultatas pasiektas anksčiausiai istorijoje – rugsėjį.
Maždaug pora savaičių pagerintas praėjusių metų rekordas, kai 1 mln. TEU perkrauta spalio pradžioje.
2024 m. šis rodiklis pasiektas gruodžio viduryje, o 2023 ir 2022 m. – likus vos kelioms dienoms iki didžiųjų metų švenčių.
Prognozuojama, kad šiemet Klaipėdos uoste bus perkrauta daugiau nei 1,3 mln. TEU.
Krovos augimas šiame segmente per 8 šių metų mėnesius siekė 3 proc.
Būtent tokį rodiklį tarptautinėje konteinerių krovos rinkoje prognozuoja ir analitikai.
Anot Jungtinėje Karalystėje veikiančios nepriklausomos jūrų transporto tyrimų ir konsultacijų bendrovės „Drewry“, pasaulinė konteinerių apyvarta uostuose 2026 m. augs apie 3 proc.
Kas veikia krovą?
Teigiama, kad prie gerėjančių konteinerių krovos tendencijų Klaipėdos uoste prisideda ir Uosto direkcijos įgyvendinti infrastruktūriniai projektai – atlikus gilinimo darbus uosto vidinio kanalo gylis siekia iki 15,5 metro.
Tai leidžia efektyviai aptarnauti didelius krovininius laivus, įskaitant „Panamax“ ir kai kuriuos „Post-Panamax“ tipo laivus.
Teigiamai krovą veikia esą ir kiti įgyvendinti projektai bei diegiamos inovacijos, dar labiau didinančios laivybos saugumą, sklandesnį planavimą ir leidžiančios net vyraujant nepalankioms sąlygoms išvengti laivų spūsčių ir sklandžiai juos įvesti į uostą.
Konteineriai, kuriuose gabenamos įvairios prekės, grupuojami pagal dydį – pavyzdžiui, 20 ar 40 pėdų ilgio.
1 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) – tai standartinis matavimo vienetas, naudojamas konteinerių transportui apibūdinti, jam prilyginamas 20 pėdų (apie 6 metrų) ilgio konteineris.
Galima įsivaizduoti, kad TEU – tai tarsi mato vienetas konteinerių versle, padedantis vienodai skaičiuoti, kiek jų gabena laivai.
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