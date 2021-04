Uosto direkcija kviečia jubiliejų švęsti kartu

Išsivystė į šiuolaikišką uostą

Ką kiekvienam klaipėdiečiui ar Lietuvos gyventojui reiškia vienintelis mūsų šalies uostas, jis gali atsakyti pats sau. Klaipėdos uostas yra didžiulė mūsų šalies ekonominė vertybė apie kurią kiekvienas galime turėti savo požiūrį.

„Man Klaipėdos uostas yra vienas moderniausių uostų Europoje, kuris atitinka geriausių uostų standartus, technologijas“, – pripažino Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

30 metų pažymintis Klaipėdos uostas buvo ir yra vienas iš Lietuvos ekonomikos flagmanų, padėjęs Klaipėdos miestui ir Lietuvos valstybei tapti nepriklausoma ir ekonomiškai stipria.

„Per 30 metų Klaipėdos uostas išsivystė į šiuolaikišką uostą, kur dirba kelios dešimtys tūkstančių žmonių, turi gerai apmokamą darbą. Uostas vykdo ne tik valstybei svarbias funkcijas, bet ir atlieka daug socialinių dalykų, kurie leidžia didžiuotis tuo, kad turime tokį svarbų ekonominį vienetą“, – pastebėjo A.Latakas.

Smagūs klientų atsiliepimai

Klaipėdos uostas išskirtinis ir tuo, kad jame per visus tuos 30 metų vyko valstybinio ir privataus kapitalo sinergija. Jokia kita valstybės veikla neturi tokio tampraus, supratimo nuolat ieškančio valstybinio ir privataus sektoriaus sąlyčio taškų.

Klaipėdos uoste yra 14 skirtingų, stambių krovos, laivų remonto ir statybų kompanijų, kurios teiki visas su jūros verslu bei krovinių aptarnavimu susijusias paslaugas. Ištisą parą, 7 dienas per savaitę dirbantis Klaipėdos uostas per metus gali pakrauti per 70 mln. tonų krovinių.

Valstybė vystydama uosto infrastruktūrą, o privatus kapitalas plėtodamas uosto suprastruktūrą pakėlė Klaipėdos uostą į aukščiausią lygį tarp moderniausių Europos uostų.

„Per 30 metų Klaipėdos uostas žengė milžiniškus žingsnius inovacijų ir progreso link, tapo svarbiu Lietuvos ekonomikos vienetu. Infrastruktūros vystymu, modernumu, inovaciniais sprendimais niekuo nenusileidžiame geriausiems Europos uostams“, – pastebėjo Lietuvos krovos kompanijų asociacijos prezidentas Vaidotas Šileika.

Anot jo, apie Klaipėdos uostą geriausiai pasako jo klientai – krovinių siuntėjai. Jie Klaipėdos uostą vertina už greitą ir kokybišką krovinių apdorojimą, aptarnavimo kokybę, galimybę saugiai priimti laivus, krauti plataus spektro krovinius.

Kvietimas į virtualią kelionę

Pasitinkant Klaipėdos uosto 30-ąjį gimtadienį siekiama, kad jis taptų artimas kuo daugiau žmonių. Nemokamoje mobiliojoje programėlėje „#walk15“ skelbiamas iššūkis „30 jūrmylių kartu“.

30-ojo gimtadienio proga Uosto direkcija kviečia leistis į virtualią kelionę mobiliojoje vaikščiojimo programėlėje. Iki gimtadienio birželio 3 d. planuojama aplankyti 30 skirtingų pasaulio uostų, į kuriuos dažniausiai iš Klaipėdos plaukia laivai.

„Būkite mūsų komandos nariais, prisijunkite prie mūsų šventės. Mylėkite jūrą ir uostą, nes tik vieną turime. Mūsų mažas „#walk15“ laivelis tikrai visus sutalpins. Įdomios kelionės!“, – sako Klaipėdos jūrų uosto direkcijos vadovas A.Latakas.

Gimtadienį žingsnių iššūkis skirtas ne tik aktyviai paminėti Klaipėdos uosto gimtadienį, bet ir susipažinti su jo istorija, įdomiais faktais, kasdiene veikla. Visus iššūkio dalyvius reguliariai pasieks informatyvios žinutės iš uosto gyvenimo, įdomūs faktai apie virtualiai pasiektus pasaulio uostus.

Iššūkyje dalyvių surinkti žingsniai konvertuosis į jūrmyles, kuriomis bus skaičiuojamas dalyvių bendrai įveiktas atstumas ir kartu pasiekti uostai. Realiuoju laiku stebėti virtualios kelionės eigą galima specialiame „30 jūrmylių kartu!“ puslapyje http://walk15.lt/klaipedos-uostas/.

Aktyviai žingsniuoti, taip palaikyti gimtadienį minintį Klaipėdos uostą bei susipažinti su jo veikla dalyviai kviečiami nuo balandžio 21 d. iki birželio 3 d. Eiti iššūkyje dalyviai galės už savo atstovaujamą įmonę.

Prisijungti prie iššūkio galima parsisiuntus nemokamą mobiliąją vaikščiojimo programėlę „#walk15“ iš savo telefone esančios „App Store“, „Google Play“ arba „Huawei Appgallery“ aplikacijos.