Utrių kalnas jau ruošiamas slidinėtojams

Lapių bendruomenės centro pirmininkė Laima Karbauskienė pasakojo, kad sniego gaminimo mašinas teko jungti naujametę naktį.
„Kai tik sulaukėme šaltuko, suskubome. Sniego dar daug nebuvo, bet pastarosiomis dienomis sniego dangus jau davė sočiai. Bet kiti nepatikės – ant kalno mums jo trūksta“, – juokėsi moteris.
Sniego pūtimo mašinas Lapių bendruomenė jungia tuomet, kai oro temperatūra pasiekia bent kelis laipsnius šalčio.
Nors savaitgalį jau pasnigo tiek, kad kai kur strigo eismas, pats Utrių kalnas dar nėra visiškai paruoštas slidininkams.
„Šeštadienį atidarėme tik dvi trasas – viena jų pradedantiesiems. Sniegą reikia trombuoti. Dar reikės laiko, kol viską paruošime, bet savaitgaliui tikimės turėti tris normalias trasas ir vieną pradedantiesiems“, – vylėsi L. Karbauskienė.
Slidinėjimo trasa pradėjo veikti šeštadienį, o sekmadienį slidinėti susirinko apie tūkstantis lankytojų.
„Iki mūsų kelius nuvalė. Važiavo žmonės, džiaugėsi. Klaipėdiečiai prisipažįsta, kad po darbo iki Aukštagirės trasos, Šilalės rajone, nenuvažiuos, per toli. Ten eilės didžiulės. Ir pas mus tų eilučių kartais susidaro. Bet kai kas sekmadienį dar prieš dešimtą ryto atvažiavo. Ir buvo pirmieji“, – pastebėjo moteris.
L. Karbauskienė pripažino, kad savaitgalį daugybės miestų ir rajonų gyventojai tik piktinosi sniegu.
„Pasidžiaukite ta žiema. Kas žino, kiek ji tetruks. Vaikams juk žiema – kaip rojus. Savaitei dar rodo gerus orus. O paskui gali būti vėl šlapia“, – pastebėjo L. Karbauskienė.
Naujausi komentarai