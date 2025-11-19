 Už klevo lapus – puodelis kavos

2025-11-19 15:00
Klaudija Audickaitė

Vienoje Klaipėdos kavinėje surengta netikėta akcija, kuri vienai dienai gerokai praskaidrino lankytojų kasdienybę. Klientams buvo pasiūlyta atsiskaityti ne pinigais, o rudeniniais klevo lapais.

Akcija: kavos puodelis tądien kainavo 20 klevo lapų. / „Klaipėdos“ skaitytojos nuotr.

„Tokio žaismingumo mieste mums kartais labai reikia – jaučiausi lyg grįžusi į vaikystę, kai lapai būdavo mūsų pinigai. Tokios iniciatyvos sukuria kažką paprasto, bet kartu labai žmogiško“, – įspūdžiais dalijosi moteris.

Akcijos kainos tądien buvo tokios – už 20 klevo lapų buvo galima pasivaišinti norima kava arba kakava, o už 15 lapų – puodeliu arbatos.

Nors šis pasiūlymas truko tik vieną dieną, idėja priminė, kad kartais tereikia trupučio kūrybiškumo, kad įprasta diena taptų ypatinga.

Akciją klaipėdiečiams dovanojo Vingio pasaže įsikūrusios „Pon Pon spurginės“ steigėjai Oleg Pervushyn ir Alina Pervushyna.

„Idėja kilo, kai žaidėme su savo sūnumi parduotuvę – jis „atsiskaitė“ įvairiomis kortelėmis. Tada prisiminėme savo vaikystę, kai žaisdavome su lapais nuo medžių“, – pasakojo kavinės atstovai.

Anot jų, metų laikas taip pat tiko, tačiau buvo šiek tiek baimės, kad lapų ant medžių jau beveik nebėra ir tai gali sukelti žmonėms abejonių.

„Nesitikėjome, kad žmonėms taip patiks idėja, sulaukėme tiek daug gražių žodžių. Tikrai „pardavėme“ apie 50 puodelių – tai reiškia, kad surinkome apie tūkstantį medžių lapų“, – džiaugėsi idėją įgyvendinę kavinės steigėjai.

