V. Grubliauskas: planuose – nauja mokykla ir viešųjų erdvių rekonstrukcija

Šį kartą į klausimus atsako meras. Rubrikos tikslas – užtikrinti nuolatinį miestiečių bei vietos valdžios bendravimą. Klausimus siųskite el. paštu merui@kl.lt. Jų sulaukiama daugiau nei yra vietos puslapyje, tad dalis atsakoma asmeniškai, o aktualūs gausesnei skaitytojų grupei rubrikoje publikuojami vėliau. Dienraščio "Klaipėda" pirmadienio numeryje rubrika pasirodo du kartus per mėnesį.

– Kodėl nauja mokykla bus statoma šiaurinėje Klaipėdos dalyje?

– Būtent šioje miesto dalyje vietų trūkumas mokyklose jaučiamas labiausiai, todėl čia ir suplanuotos naujos ugdymo įstaigos statybos. Mokykla iškils Senvagės gatvėje, 4 ir 6 numeriu pažymėtuose sklypuose. Renkant vietą buvo vertintas ne vienas kriterijus – visų pirma, gyventojų poreikiai, taip pat – būsimos mokyklos pasiekiamumas, gatvių pralaidumas, transporto srautai. Rinktasi iš kelių variantų, tačiau šis laimėjo dėl savo lokalizacijos – sklypai yra arčiausiai Tauralaukio ir kitų gyvenamųjų rajonų, kuriuose ugdymo vietų poreikis nėra tenkinamas. Be abejo, turbūt nėra sklypo, kuris absoliučiai idealiai atitiktų visų lūkesčius. Šiuo atveju dėl pasirinktos vietos ypatumų statyba bus sudėtingesnė, o tai turės įtakos ir išlaidoms, tačiau sudėjus pliusus ir minusus, pasirinktas optimalus variantas.

Naujos mokyklos statybos bus atidžiai stebimos.

Naujų mokyklų statyba Lietuvoje toli gražu nėra masinis reiškinys, Klaipėda bus vienas iš nedaugelio miestų, kur iškils visiškai nauja ugdymo įstaiga. Mokykla bus skirta pirmų–aštuntų klasių moksleiviams, čia galės mokytis apie 650 vaikų. Išskirtinė bus ir mokyklos architektūra, o šalia įrengtu sporto aikštynu galės naudotis ne tik mokiniai, bet ir kvartalo bendruomenė.

Projektą, kurio vertė beveik 11 mln. eurų, numatyta įgyvendinti ambicingais terminais. Pagal sutartį su rangovais visi darbai, įskaičiuojant ir darbo projekto parengimą, turi būti atlikti per 16 mėnesių, terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui. Pasirašydamas sutartį rangovus, kuriems teko atsakinga misija, patikinau, kad labai intensyviai seksime visą procesą, būsime labai reiklūs ir principingi, pirmiausia kalbant apie kokybę, o po to ir terminus. Tikiu, kad tiek rangovai, tiek savivaldybės administracija padarys viską, kad numatytu laiku galėtume turėti šiuolaikišką mokyklą.

Pastačius mokyklą, ugdymo vietų poreikis turėtų būti tenkinamas, tačiau niekas negali tiksliai numatyti, kas bus ateityje. Tačiau mūsų neturėtų gąsdinti mintis, jei po kurio laiko vietų vėl pritrūks, nes tai žymi miesto augimą, ko mes ir siekiame.

– Kokia situacija dėl Jūrų kadetų mokyklos? Kur ji veiks – Sportininkų ar Naikupės gatvėje? Ar šiais metais dar bus priimami vaikai?

– Šiuo metu Klaipėdos jūrų kadetų mokykla jau žino ir savo starto laiką, ir starto vietą. Mokykla duris atvers Naikupės g. 25, kur iki šiol veikė I.Simonaitytės mokykla. Siekiant jūrų kadetus pasitikti kuo geresnėmis sąlygomis, pastate bus atliktas kabinetų, valgyklos, kitų patalpų remontas, sutvarkyta aplinka.

Praėjusiame tarybos posėdyje kaip tik pakeistas I.Simonaitytės mokyklos pavadinimas ir patvirtinti nauji nuostatai, kuriuose įrašyta, kad mokykloje bus įgyvendinami Jūrų kadetų ugdymo sampratos elementai.

Pirminės idėjos įkurti mokyklą Sportininkų g. 13 artėjančiais mokslo metais atsisakyta užsitęsus sprendimų priėmimo procedūroms dėl pastato perdavimo. Jūrų kadetų mokykla, kaip ir planuota, duris Klaipėdoje atvers šių metų rugsėjo 1-ąją. Norintieji čia ugdyti savo vaikus, dar gali teikti prašymus dėl priėmimo. Artėjantiems mokslo metams formuojamos 5–8 klasės, tačiau mokykla bus auganti, tad ateityje mokiniai čia galės baigti 12 klasių ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

– Savivaldybė gyventojams pristatė planus rekonstruoti Neringos skverą. Kas konkrečiai ten bus daroma?

– Vadinamasis Neringos skveras bus dar viena sutvarkyta viešoji erdvė pietinėje miesto dalyje. Tai skveras, esantis ties prekybos centru Šilutės pl. 40A. Čia vėl veiks fontanas, bus sutvarkyta danga, želdiniai, įrengtas apšvietimas, pastatyti suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai, erdvė bus pritaikyta žmonių su negalia judėjimui. Netoliese projektuojama ir sporto zona su krepšinio bei tinklinio aikštele, lauko treniruokliais, vaikų žaidimų įrenginiais, kiek atokiau siūloma įrengti stacionarų automatinį tualetą, atnaujintos erdvės bus stebimos vaizdo kameromis. Be to, numatoma rekonstruoti pro skverą besidriekiantį dviračių taką – tačiau ne vien jį, o visą ruožą nuo Šilutės plento iki Taikos prospekto. Vykdant darbus bus pakloti ir nauji lietaus nuotekų tinklai. Per šiuos metus numatoma parengti techninį projektą, o kitais metais savivaldybė turės spręsti dėl finansavimo rangos darbams ir projekto įgyvendinimo terminų.

Kalbant apie tai, kas vyksta jau dabar, priminsiu, kad tvarkomas ties I.Kanto ir S.Daukanto gatvių sankryža esantis skveras, taip pat skveras tarp Puodžių ir Bokštų gatvės, skirtas Vydūno paminklui įrengti, vyksta Jono kalnelio rekonstrukcijos I etapas. Šiose erdvėse suplanuotus darbus numatoma pabaigti jau šiemet. Artimiausi planai – Danės skvero ir greta esančių krantinių, Ąžuolyno giraitės, Malūno parko, viešosios erdvės prie buvusio "Vaidilos" kino teatro, Vingio mikrorajono viešosios erdvės rekonstrukcija, Sakurų parko įrengimas. Šie projektai bus įgyvendinti per kelerius metus, o daugelio jų darbai startuos pirmoje kitų metų pusėje.