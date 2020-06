Vaikai Klaipėdos licėjuje bus ugdomi jau nuo 3 metų – remsis angliška programa

Anot dr. R. Kontautienės, sėkmingas mokymasis yra tuomet, kai ugdymas visų pirma yra orientuotas į individualius vaiko gebėjimus, poreikius ir individualią asmenybinę brandą, kai nuolat padedama kiekvienam vaikui mokymosi procese patirti sėkmę – tokia ugdymo filosofija vadovaujasi Klaipėdos licėjus, ugdantis vaikus nuo darželinuko iki abituriento. Klaipėdos licėjus yra sukūręs ir įgyvendina savo autorines ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, paremtas Anglijos ankstyvojo priešmokyklinio ugdymo programomis.

Kasmet besidžiaugiantis nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatų, šimtukus renkančių abiturientų gausa Klaipėdos licėjus vadovaujasi požiūriu, kad vaiko ugdymas – tai nuolatinės visos mokyklos bendruomenės sutelktos pastangos padedant kiekvienam vaikui rasti savo kelią į sėkmę. Tokia filosofija puoselėjama ir Klaipėdos licėjaus įsteigtame darželyje „Mažasis Klaipėdos licėjus“. Šiame darželyje ugdomi 3-6 metų vaikai.

Jūsų vaikas – mąstytojas, o gal teoretikas?

Mažajame Klaipėdos licėjuje mokymosi procesas pritaikomas pagal individualų kiekvieno vaiko mokymosi stilių, atsižvelgiama ir į vaiko mokymosi tempą.

„3-6 metų vaikai yra ta amžiaus grupė, kuriuos mokymosi procesas efektyviausiai pasiekia per žaidimą, šiuolaikiškas technologijas ir įdomius patyriminius procesus. Labai svarbu suvokti, koks ugdymo procesas tinkamas konkrečiam vaikui ir jį taikyti“, – akcentuoja Klaipėdos licėjaus direktorė dr. R. Kontautienė. Pasak jos, kiekvienas vaikas turi individualų mokymosi stilių. Pavyzdžiui, vaikui, kuris greitai įsitraukia į naujas veiklas, būdingas aktyvisto mokymosi stilius, o informaciją rinkti, analizuoti ir tik tada priimti sprendimus linkę vaikai yra mąstytojai. Teoretikai vaikai yra linkę stebėti ne pavienius objektus, bet matyti juos sąveikoje su kitais objektais, bei mąstyti sistemiškai. Todėl, pasak dr. R. Kontautienės, „Mažajame Klaipėdos licėjuje“ mokymosi procesas pritaikomas pagal individualų kiekvieno vaiko mokymosi stilių, atsižvelgiama ir į vaiko mokymosi tempą. Tai svarbu siekiant ne tik aukštų vaiko akademinių rezultatų, bet ir pačios vaiko asmenybės augimo, savivertės puoselėjimo.



Klaipėdos licėjaus direktorė dr. Regina Kontautienė / Media dia nuotr.

Nuo 3 metų pamažu mokoma skaitymo, rašymo, skaičiavimo

Anot Tomo Raibio, kuris vadovauja Klaipėdos licėjaus darželiui Melnragėje, mažieji Klaipėdos licėjaus mokinukai kasdien darželyje laiką leidžia apsupti asmeninio dėmesio ir pačių įvairiausių patyrimų ir nuotykių. Darželyje veikia ir „Miško mokykla“, kur mažieji kasdien susipažįsta su gyvąja gamta, jos reiškiniais, tyrinėja ir eksperimentuoja. „Mes išties daug dėmesio skiriame eksperimentinei, pažintinei, kūrybinei veiklai. Vaikai nuo trejų metų per 2-3 metus pamažu, be streso, per žaidybinius elementus sėkmingai įgyja skaitymo, rašymo, skaičiavimo pradmenis, pirminius savarankiškumo įgūdžius, išmoksta laikytis bendrų susitarimų, pratinasi prie pamokos ritmo“, – pasakoja darželio vadovas Tomas Raibys. Pasak jo, Mažojo Klaipėdos licėjaus mokymosi sistema remiasi Jungtinės Karalystės švietimo sistemos ir geriausių aukštais ugdymo rezultatais garsėjančių privačių mokyklų patirtimi. Klaipėdos licėjaus pedagogai kasmet dalyvauja stebėsenos vizituose ir semiasi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio ir jo organizavimo patirties.

3-6 metų vaikai yra ta amžiaus grupė, kuriuos mokymosi procesas efektyviausiai pasiekia per žaidimą, šiuolaikiškas technologijas ir įdomius patyriminius procesus. (Media dia nuotr.)

Naujovė – naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodas

Klaipėdos licėjaus darželyje taikomi pažangiausi ugdymo modeliai, tokie kaip JAV psichologo Hovardo Gardnerio teorija grįstas daugialypio intelekto modelis, kur išskiriami net 8 vaiko intelektai, patyriminis mokymas, kontekstinis mokymas ir kt. Nuo šio rugsėjo ugdant mažuosius Klaipėdos licėjaus darželyje bus pradėtas taikyti naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodas. „Mokslininkų nuomone, vaiko smegenims padeda bręsti ne ankstyvas mokymas, o būtent aukšto lygio žaidimas. Vaikai mokosi stebėdami, klausydamiesi, mėgdžiodami žmones, esančius šalia jų, ir visa tai jie išbando savo ir bendrai kuriamų žaidimų metu“, – paaiškina dr. R. Kontautienė. Tai pasitarnauja ir stiprinant klasės bendruomenę, vaikų tarpusavio santykius ir užtikrina tolimesnį sėkmingą ugdymosi procesą. Mažojo Klaipėdos licėjaus ugdytiniai, mokslus tęsiantys Klaipėdos licėjuje, kur kas lengviau adaptuojasi prie mokymosi proceso mokykloje – jie jau turi reikiamus įgūdžius.

Mažojo Klaipėdos licėjaus ugdytiniai, mokslus tęsiantys Klaipėdos licėjuje, kur kas lengviau adaptuojasi prie mokymosi proceso mokykloje. (Media dia nuotr.)

Speciali programa imliems ir gabiems

Dr. R. Kontautienė atkreipia dėmesį, kad viena iš Mažojo Klaipėdos licėjaus prioritetinių krypčių – imlių, gabių ir talentingų vaikų (angl. AG&T) skatinimas. Ši programa skatina didesnį potencialą ar gabumus turinčius vaikus. „Pedagogai užtikrina, kad darbas pamokose būtų pakankamai diferencijuotas, kad skatintų gabiuosius. Apie mokinius, kuriems būtų naudingos papildomos užduotys, AG&T koordinatoriui praneša dalyko mokytojas arba klasės pedagogas. Jie įvertina vaiko poreikius ir, jeigu reikia, parengia individualų ugdymo planą. Taip pat prireikus koordinuoja, siekdami užtikrinti, kad vaikams būtų prieinami darbai, kurie labiau atitinka jų poreikius“, – mokyklos vadovė paaiškina, kaip skatinamas gabių vaikų potencialas. Klaipėdos licėjus autorinė ugdymo sistema yra nuolat tobulinama, praturtinant ją inovatyviais ir efektyviais ugdymo metodais.

Viena iš Mažojo Klaipėdos licėjaus prioritetinių krypčių – imlių, gabių ir talentingų vaikų (angl. AG&T) skatinimas. (Media dia nuotr.)

Kantrūs ir meistriški pedagogai

Mokyklos vadovė tikina, kad visos šios pažangios ugdymo metodikos ir kitos pastangos nueitų veltui, jei ne kantrūs, vaikams atidūs ir nuolat kvalifikaciją keliantys Klaipėdos licėjaus ir Mažojo Klaipėdos licėjaus pedagogai. Šiose ugdymo įstaigose taip pat dirba ir vaikų psichologai, kurie specializuojasi pagal skirtingo amžiaus vaikų grupes. „Kiekvieno pedagogo darbo kasdienybė – tai pagarba vaikui grįstas darbas ir pastangos suprasti kiekvieną vaiką. Rūpestis ir atidumas yra ypač reikalingi mažiausiems mūsų ugdytiniams, kuriems darželis kartais tampa pirmu rimtu atsiskyrimu nuo tėvų. Todėl pedagogai kalba tyliai, ramiai, šypsosi, yra geros nuotaikos“, – vardija R. Kontautienė. Taip pat daug dėmesio skiriama vaikų sveikatinimui, nes darželis įsikūręs prie jūros. „Tai labai tinkama vieta įgyvendinti sveikatos ugdymo programą: vaikams prie jūros organizuojamos korekcinės mankštos, šiaurietiškas ėjimas pajūriu, judrūs žaidimai, vyksta aromaterapijos, spalvų terapijos užsiėmimai, imunitetą stiprinančių ekologiškų žolelių arbatų gėrimo ritualai“, – vardija T. Raibys.

Mažajame Klaipėdos licėjuje vadovaujamasi humanistinės pedagogikos principais, vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su tėvais.