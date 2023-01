Vairuotojams užkliuvo policininkų elgesys

Papiktino vaizdelis

Automobilis „VW Passat“ nufotografuotas Vytauto gatvėje dienos metu. Matyti, kad mašina stovi įjungtu varikliu.

Kretingiškiai jau atpažįsta šį automobilį, nors jis ir nėra pažymėtas policijos atributika.

Žmonėms nekilo klausimų dėl to, ką veikė nežymėtos policijos mašinos ekipažas – veikiausiai pareigūnai stebėjo vairuotojus, ar jie nepažeidžia Kelių eismo taisyklių.

Tačiau toks automobilio statymo būdas papiktino aplinkinius, nes pareigūnams taip pat turėtų galioti bendros tvarkos.

Pylos sulauks

Uostamiesčio Kelių policijos tarnybos viršininkas Mindaugas Džermeika įvertino pavaldinių elgesį ir patikino, kad su gatvėse patruliuojančiais ekipažais bus pasikalbėta.

Aš jų neteisinu, bet bus pokalbis.

„Mašiną jie pastatė taip, kad jiems būtų tinkamas matomumas. Kretingoje dirbo patyręs ekipažas, ne vienerius metus dirbantys pareigūnai. Aš jų neteisinu, bet bus pokalbis. Bus paprašyta tarnybos metu elgtis taip, kad pareigūnų elgesys nesukeltų visuomenės susidomėjimo ar pasipiktinimo“, – tikino M. Džermeika.

Jis paaiškino, kad vis dėlto tarnybos metu policijos pareigūnams galioja tam tikros išlygos.

„Jie vykdė neviešą patruliavimą, stebėjo, ar vairuotojai nesinaudoja mobiliaisiais telefonais. Tam, kad būtų tinkamai užfiksuotas pažeidimas, jiems reikia užfiksuoti patį nusižengimo faktą, turi būti užfiksuoti automobilio numeriai. Tai reiškia, kad pozicija stebėjimui turi būti parinkta tinkamai“, – kalbėjo M. Džermeika.

Mindaugas Džermeika. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Galioja išlygos

Žiūrėdamas į nuotrauką, M. Džermeika pastebėjo, kad pareigūnai sėdėjo mašinoje įjungtu varikliu.

„Gal kitą kartą reikėtų išlipti iš automobilio. Jei nelyja, galima dirbti ir lauke. Be abejo, jie turėjo galimybę ir kitaip pastatyti mašiną. Tai kiekvieno patrulio kūrybingumo klausimas. Tik tiek, kad jis turi tinkamai atlikti pareigas, o stebėjimas turi duoti rezultatų. O rezultatų jie duoda. Be to, pareigūnas pats asmeniškai atsako už fiksuotus duomenis. Jie turi būti teisingi ir tikslūs“, – paaiškino M. Džermeika.

Pareigūnai, dirbdami keliuose, privalo laikytis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo.

„Pareigūnai turi dirbančiųjų keliuose statusą. Tokį statusą turi specialiosios tarnybos, kelininkai. Jie gali nepaisyti tam tikrų Kelių eismo taisyklių, kai yra būtinybė atlikti tam tikras užduotis. Tai nereiškia, kad jie gali daryti grubius Kelių eismo taisyklių pažeidimus“, – tikino M. Džermeika.

Viršininkas ragino aplinkinius keisti požiūrį į policijos pareigūnus, dirbančius visuomenės labui.

„Tenka lankytis užsienyje. Ten visuomenės požiūris į pareigūnus yra visiškai kitoks. Briuselio centre, tik pėstiesiems skirtoje aikštėje, teko matyti motociklais atvažiavusius patrulius, kurie stovėjo ir stebėjo pėsčiųjų minią. Tikėtina, kad to reikėjo dėl tam tikrų užduočių, saugumo ar gautos informacijos. Ten žmonėms toks pareigūnų pasirodymas nesukelia pasipiktinimo, jie visiškai kitaip vertina pareigūnų vaidmenį visuomenėje ir gerbia juos. Aš to linkėčiau ir mūsų visuomenei“, – sakė M. Džermeika.