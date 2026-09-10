Vairuotojas prašymų nepaisė – sustojo griovyje

Debreceno gatvės gyventojai pasakojo, kad savo mašinomis nevažiuoja į teritoriją, kur darbininkai veža žvyrą ir tvarko požemines komunikacijas.
Vienas vairuotojas liudijo, kad buvo stabtelėjęs prie šalia stovinčios „Volvo“ ir kurį laiką dairėsi, kur būtų saugiau palikti automobilį.
„Iš galo privažiavo mašina ir ilgomis šviesomis man blykčiojo. Supratau, kad užtvėriau kelią. Pasukau kairėn. Iš paskos buvusysis pravažiavo ir sustojo. Mato, kad toliau kelio nėra. Tačiau vairuotojas užgesino variklį, įjungė avarinius, išlipo, atsidarė galines dureles, išsitraukė maisto krepšį“, – taip apie įklimpusį maisto išvežiotoją pasakojo vietinis, nedrįsęs važiuoti į purvynu virtusį žvyrą.
Kažkas dar piktinosi, esą nėra įspėjamųjų ženklų, kad vyksta statybos darbai.
„Jei matai nesutrombuotą smėlį ir važiuoji, niekas nepadės – nei ženklai, nei daktarai“, – taip situaciją apibūdino kitas gyventojas.
Debreceno gatvės 26 namo kieme, taip pat nuo 34 iki 36 namų, bus atnaujinta įvažiuojamo kelio asfalto danga, įrengtos 45 vietos automobiliams, suremontuota 350 kv. m ploto šaligatvių.
O prie Debreceno g. 35–39 namų bus įrengtos papildomai 103 automobilių stovėjimo vietos.
Šiuose kiemuose tai pat bus tvarkomi ir lietaus nuotekų tinklai.
Be to, pagal 2026 m. parengtus aprašus skirtinguose Debreceno gatvės ruožuose numatyta įrengti dar 140 papildomų automobilių stovėjimo vietų su aplinkai palankesne „Eco“ danga.
(be temos)