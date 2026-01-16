Vairuotojo patirtys ir stebina, ir šokiruoja

Elektroninis bilietas – tuščias
Trumpais vaizdo pasakojimais socialiniuose tinkluose besidalijantis L. Prankevičius paviešino situaciją, įvykusią jam vairuojant nedidelį autobusą, važinėjantį 24-uoju maršrutu Karklės kryptimi.
Iš pirmo žvilgsnio kasdienė situacija virto konfliktu, į kurį įsitraukė ir nepilnametės keleivės mama.
Į autobusą įlipo iš pažiūros maždaug 15–16 metų paauglė. Ji bandė pažymėti bilietą telefonu, tačiau sistema parodė, kad bilieto sąskaita tuščia.
Vairuotojas turi ekraną, kuriame mato, ar keleivis pažymėjo bilietą, ir ramiai pasakė merginai, kad jai nepavyko to padaryti.
Jaunoji keleivė pabandė dar kartą, tačiau rezultatas buvo tas pats. Paauglė tikino vairuotoją tuoj paskambinsianti mamai ir paprašysianti pervesti pinigų.
Pasak vairuotojo, tokia praktika – įprasta, tėvai neretai taip elgiasi.
Autobuso saloną L. Prankevičius stebėjo veidrodyje ir matė, kad mergaitė nesustodama plepėjo telefonu, o bilieto pažymėti neskubėjo. Taip autobusas nuvažiavo tris stoteles, paauglė ir toliau keliavo nesumokėjusi. Buvo panašu, kad nė nesiruošia to daryti.
Vairuotojas dar kartą paklausė, ar bilietas jau papildytas.
Mergina teigė, kad taip, tačiau skeneris vėl rodė – kortelė užblokuota.
Pažėrė kaltinimų ir filmavo
„Supratau, kad mane tiesiog bando mulkinti: „Tuoj, tuoj, tuoj“, bet tas „tuoj“ tęsiasi jau daugiau nei tris stoteles“, – prisiminė L. Prankevičius.
Kai autobusas sustojo „Žuvėdros“ stotelėje netoli Girulių, vairuotojas pasiūlė merginai įsigyti vienkartinį bilietą už 30 centų.
Moksleivė pareiškė neturinti pinigų. Vairuotojas įspėjo keleivę, kad tokiu atveju ji turėsianti išlipti iš autobuso.
Tada nepažįstama moteris sumokėjo už mergaitę 30 centų ir ji galėjo tęsti kelionę iki namų.
Galinėje stotelėje autobuso jau laukė mergaitės mama. Įširdusi moteris telefonu iškart filmavo pokalbį su vairuotoju ir kaltino jį norėjus išvaryti vaiką iš autobuso miške.
Pokalbį filmavo ir L. Prankevičius. Išmokęs valdyti konfliktus ankstesniuose savo darbuose, jis nesutriko ir ramiai bandė aiškinti, kad bilietas turi galioti keleiviui įlipant, o ne po kelių stotelių, kad mama pati turėjo stropiau pasirūpinti vaiko kelione, o ir grėsmė moksleivės saugumui nebuvo kilusi.
Moteris atrodė labai įpykusi, nors ir tvardėsi. Tik pažerti klausimai, ar vairuotojas turi teisę tikrinti bilietus, vertė abejoti, ar ji suvokia autobuse galiojančią tvarką.
Jeigu būtų įlipę kontrolieriai ir nutvėrę be bilieto važiavusią keleivę, ne kas kitas, o tėvai būtų turėję sumokėti baudą.
Nepaisant didelio pykčio, moksleivės mama „Klaipėdos keleivinio transporto“ administracijai skundo ar pretenzijos neparašė.
Konflikto kaina – 14 centų
„30 centų moksleiviams kainuoja bilietas perkant jį pas vairuotoją. Tai yra bilietas su 80 proc. nuolaida. O perkant elektroninį bilietą, moksleivei bilietas kainuotų tik 14 centų. Ar reikėjo dėl to tokio triukšmo, būtų užtekę mamai tik papildyti bilietą, – svarstė viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ vadovas Gintaras Neniškis.
Maršrutas yra priemiestinis, o Klaipėdos rajono savivaldybė yra pagrindinė šio maršruto finansuotoja.
Todėl šiuo maršrutu važiuoja miesto autobusai, o rajono savivaldybė sumoka skirtumą tarp miesto ir rajono ribose kursuojančių autobusų bilietų kainos.
Jei to nebūtų, mokėti važiuojant šiuo maršrutu reikėtų dvigubai daugiau.
„Tvarka yra patvirtinta – jeigu nenori mokėti už važiavimą viešuoju transportu, juo nesinaudoji. Sumokėti galima net ne vienu būdu. Visa tai labai paprasta, daugiau kaip ir nėra ką komentuoti. Keista, juk gyvenvietėje, kur važiuoja to maršruto autobusas, gyvena ne vargšai. Sunku suvokti, kaip saugęs žmogus gali kelti tokias problemas. Vairuotojas padarė gerą darbą, patikėjo, kad keleivė sugebės sumokėti už kelionę. Mūsų manymu, vairuotojas nepadarė nieko neleistino, priešingai, jis pasielgė tvarkingai ir teisingai. Tėvai problemą galėjo išspręsti per pusę minutės, – kalbėjo G. Neniškis. – Dar vienas aspektas mums yra labai svarbus – žinodami, kiek bilietų nupirkta šiame maršrute, mes sužinome keleivių srautą, ir tai labai svarbu diskutuojant apie maršrutų būtinumą ir autobusų važiavimo dažnumą.“
„Taip taip, jau perku“
Netrukus L. Prankevičius paskelbė įrašą apie šį konfliktą su nepilnametės keleivės mama ir dar kartą patikino, kad jo vairuojamais autobusais keleiviai be bilietų nevažiuos.
Po šio incidento virtualioje erdvėje kilo audra. Komentatoriai pasidalijo į dvi grupes – vieni teigė, kad vairuotojas – teisus, kiti palaikė mergaitės mamą.
Tačiau tai tebuvo vienas, bet ne paskutinis toks atvejis.
Praėjo visai nedaug laiko ir vairuodamas to paties maršruto autobusą L. Prankevičius patyrė identišką situaciją.
Tik šį kartą už kelionę sumanė nemokėti gal 13 ar 14 metų berniukas. Paauglys pasistengė prasmukti į mikroautobuso galą, bet buvo pastebėtas vairuotojo.
Vairuotojas jį įspėjo, kad bilieto dar nepažymėjo, ir išgirdo tradicinį pasakymą: „Taip taip, jau perku.“
Nuvažiavęs tris stoteles vairuotojas vėl paklausė paauglio, ar jau pasipildė elektroninį bilietą. Jaunasis keleivis toliau aiškino, esą jam nesiseka to padaryti.
Į pokalbį įsijungė kiti keleiviai, jie barė mokinį sakydami, kad šis įžūliai meluoja. Žmonės matė, jog šis nė nesirengė pažymėti bilieto.
Pajūrio regioninio parko stotelėje vairuotojas iškėlė ultimatumą – arba per minutę vaikinas sumokės už kelionę, arba išlips.
Situacija pasikartojo – kažkuri keleivė sumokėjo už svetimą vaiką 30 centų ir jis galėjo važiuoti iki savo stotelės.
„Nesunku suprasti, kad mokinukas pamiršo namie elektroninį bilietą. Neverčiu vaiko išlipti, bet mes susitariame, kad grįžtant tėvai sumokės už abi keliones. Ir tikrai, stotelėje vaiko jau laukia kuris nors tėvų ir sumoka. Ne piniguose esmė. Esu tikras, jeigu tokiuose mažuose dalykuose nestabdysime nesąžiningų vaikų poelgių, užaugę jie tai darys nuolat ir kur kas didesniais mastais“, – kalbėjo L. Prankevičius.
Be bilieto neveš
„Klaipėdos keleivinio transporto“ nustatytos važiavimo viešuoju transportu taisyklės skelbia, jog keleivis privalo turėti galiojantį bilietą ir jį pažymėti nedelsiant, vos įlipus į transporto priemonę.
Elektroninis bilietas laikomas galiojančiu tik tada, kai jis nuskenuotas ir patvirtintas bilietų žymėjimo įrenginyje.
Važiavimas autobusu nepažymėjus bilieto arba tikintis jį papildyti jau kelionės metu laikomas važiavimu be bilieto ir laikomas taisyklių pažeidimu.
Keleivis atsako už tai, kad bilietas būtų galiojantis dar prieš pradedant kelionę, o ne po kelių pravažiuotų stotelių.
„Be bilieto nevažiuosite“, – tokią savo poziciją vaizdo įraše kartoja L. Prankevičius, pabrėždamas, kad viešajame transporte galioja aiškios taisyklės, o viskas fiksuojama vaizdo kameromis.
Savo pasakojimą jis baigė ragindamas moksleivių tėvus pasirūpinti, kad jų vaikai į viešąjį transportą įliptų turėdami galiojantį bilietą.
Vienas paauglys su manimi atviravo, kad važiuoti autobusu nesumokėjus yra jėga.
Elgėsi teisingai
„Mūsų pozicija yra visiškai aiški – vairuotojas elgėsi teisingai, pagal instrukciją. Pirmiausiai, jis gali keleivio net neleisti lipti į autobusą, jei neturi bilieto. Vairuotojas turi teisę išlaipinti keleivį, jei šis atsisako įsigyti bilietą. Vairuotojui keliamos pretenzijos – sunkiai suvokiamos. Jei nenori mokėti už važiavimą viešuoju transportu, rinkis kitą būdą: eik pėsčias, tegu veža šeimos nariai, pasisamdyk pavežėjus“, – kalbėjo G. Neniškis.
Pasak jo, nors maršrutas driekiasi per miškingą teritoriją, tai yra apgyvendinta vieta, o atstumai tarp stotelių nėra labai dideli.
Aišku, vairuotojas turi įvertinti, kur išlaipina keleivį, kad nebūtų kokių nors netikėtumų.
Važiavimą be bilieto G. Neniškis prilygino elgesiui parduotuvėje. Juk produktų neišsinešame nesumokėję ar pasakę, kad mama galbūt kada nors sumokės.
Vaikai ieško iššūkių
L. Prankevičius teigė nesuprantantis, kodėl vaikai, gyvenantys nuosavų namų kvartaluose, visokiais būdais bando išvengti sumokėti už kelionę.
Vairuotojo pastebėjimu, apie penki procentai į Kunkius ar iš jų važiuojančių vaikų nuolat aiškina neturintys pinigų.
Taip pat elgiasi ir maždaug trečdalis vaikų, važiuojančių į Klipščius ar Mazūriškes.
„Kodėl yra toks skirtumas, neaišku. Su daugeliu keleivių pasikalbu, kaip šeimos narys. Vienas paauglys su manimi atviravo, kad važiuoti autobusu nesumokėjus yra jėga, jie taip puikuojasi prieš draugus ir sako, kad vairuotojas jiems nieko negali padaryti. Tai lyg iššūkis, užduotis, kurią įveikdami jie varžosi“, – netikėta žinia dalijosi L. Prankevičius.
Kodėl kontrolieriai netikrina bilietų šiuose priemiestiniuose maršrutuose? Vairuotojas teigė manantis, kad kontrolieriai nespėja fiziškai patikrinti tokių maršrutų.
L. Prankevičiaus manymu, kontrolieriams būtų tikslinga gyvai bendrauti su vairuotojais, tada jie žinotų, kuriose stotelėse ir kurią valandą būtų verta tikrinti bilietus.
Tokia tikslinga kontrolė būtų kur kas labiau drausminantį poveikį nei atsitiktinė.
