Vairuotojų ir keliaujančiųjų diena: policija ragina nepamiršti saugaus elgesio kelyje

Rugsėjo paskutinį sekmadienį minima Vairuotojų ir keliaujančiųjų diena. Ši diena skirta dar kartą visiems susimąstyti apie eismo saugumą, atsakyti sau, ar tinkamai elgiamės kelyje.

Šios dienos minėjimas yra sudėtinė saugaus eismo projekto „Saugokime vieni kitus kelyje“ dalis. Projekto tikslas – keisti eismo dalyvių elgesį, ugdyti kultūrą keliuose ir gatvėse, pilietiškumą, atsakomybę bei sąmoningumą, mažinti žuvusiųjų ir sužeistų žmonių skaičių eismo įvykiuose. Projektą inicijavo ir vykdo (2016 – 2020 m.) Susisiekimo ministerija, Lietuvos vyskupų konferencija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Klaipėdos apskrities keliuose ir miestų gatvėse nuo metų pradžios jau užregistruoti 306 įskaitiniai eismo įvykiai, per juos žuvo penkiolika eismo dalyvių, sužeisti 337 žmonės. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko aštuoniolika eismo įvykių. Palyginti per tą patį laikotarpį pernai – įskaitinių eismo įvykių buvo 312, žuvo šešiolika, sužeista 390 žmonių. Neblaivūs vairuotojai sukėlė devynis eismo įvykius. Vien uostamiestyje per šiuos metus registruoti 123 eismo įvykiai, per juos sužeisti 127 asmenys, šeši eismo dalyviai žuvo – automobilio vairuotojas, keleivis, dviratininkas ir trys pėstieji.

Nuolat įvairias policines ir prevencines, eismo saugumui užtikrinti skirtas priemones rengiantys Klaipėdos apskrities pareigūnai primena – rūpintis tuo privalo kiekvienas eismo dalyvis. Tai yra – prie vairo sėsti privalome tik blaivūs, važiuoti tik saugiu greičiu, segėti saugos diržus, o mažuosius keleivius vežti tik tam skirtose kėdutėse. Pėstieji ir dviratininkai privalo užtikrinti, kad tamsoje būtų aiškiai matomi – naudoti atšvaitus, šviečiančius žibintus, dėvėti ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Prieš įžengiant į važiuojamąją kelio dalį, privalu įsitikinti, ar eiti yra saugu, dviratininkai privalo nulipti nuo dviračio, riedžio, ar elektrinio paspirtuko ir per perėją jį persivesti. Nepilnamečiai, važiuojantys dviračiais ar elektriniais paspirtukais privalo dėvėti dviratininkų šalmus.

Klaipėdos apskrities bendruomenės pareigūnai bažnyčiose ir kitose viešose vietose savaitgalį susitiks su žmonėmis, kalbės apie eismo saugumą, dalins atšvaitus ir lankstinukus su prevencine medžiaga, kaip saugiai elgtis kelyje ir prie geležinkelių pervažų, nes siekti bendro tikslo – kad skaudžių nelaimių keliuose būtų kuo mažiau – privalome bendromis pastangomis.